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İzmir'deki silahlı kavgada yeni gelişme! 2 kişi tutuklandı!

İzmir'deki silahlı kavgada yeni gelişme! 2 kişi tutuklandı!
21 Kasım 2022 Pazartesi 09:01

İzmir Konak'ta 16 Kasım günü çıkan silahlı kavgada bir kişi ölmüş, 5 kişi de gözaltına alınmıştı. Olayla ilgili 2 kişinin tutuklandığı, 3 kişinin de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi

Konak ilçesi Çimentepe Mahallesi'ndeki kuaför salonunda 16 Kasım günü iki kişi arasında çıkan tartışma, tarafların yakınlarının karışmasıyla silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Cafer Kaynak, M.D., Ş.D., S.D., H.K. ve O.K. yaralandı. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Cafer Kaynak, 1 gün sonra yaşamını yitirdi. M.D.'nin hayati tehlikesi sürerken, tedavi olduktan sonra taburcu edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Kavga ile ilgili firari olarak aranan S.U.'da yakalandı. S.U.'nun 2 yıl önce 2 kişinin hayatını kaybettiği olaya karıştığı ve yaklaşık 1 yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildiği öğrenildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.U. ve H.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #konak #haber
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