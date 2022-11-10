İzmir'deki tarihi hanın restorasyonu için ilk adım

İzmir'in Konak ilçesinde, mülk sahipleri bir araya gelmediği için restorasyonu yıllardır yapılamayan tarihi Çakaloğlu Hanı için adım atıldı. Çakaloğlu Hanı Güzelleştirme Derneği'ni kuran mülk sahiplerinin hazırlattığı restitüsyon etüdü, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nce onaylandı, restorasyon projesi için geri sayım başladı

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yer alan ve Osmanlı padişahlarından 3'üncü Selim döneminde yapıldığı tahmin edilen Çakaloğlu Hanı'nın yeniden kente kazandırılması için harekete geçildi. Mülkiyeti şahıslara ait olan tarihi yapı içindeki 18 dükkan, uzun süre depo olarak kullanıldı. Daha önce restorasyon projesi hazırlanan ancak mülk sahipleri buluşamadığı için yıllardır bekletilen tarihi yapı ile ilgili adım atıldı. Bir araya gelen mülk sahipleri, Çakaloğlu Hanı Güzelleştirme Derneği'ni kurdu. Konak Belediyesi ile dernek arasında imzalanan protokol doğrultusunda, hanın özgün oturum alanı ve parsel dokusunu yansıtan düzenlemeleri içeren Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği çalışmaları başlatıldı ayrıca restorasyon projesi hazırlandı.

RESTİTÜSYON ETÜDÜ ONAYLANDI

Çakaloğlu Hanı Güzelleştirme Derneği'nce hazırlatılan restitüsyon etüdü, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nce onaylandı. Konak Belediyesi kasım ayı meclis toplantısında, hanın özgün oturum alanı ve parsel dokusunu yansıtan düzenlemeleri içeren '1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği ve 1/500 Ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği' önerisi gündeme getirildi.

'HIZLI VE GÜVENİLİR ŞEKİLDE YOL ALINIYOR'

Çakaloğlu Hanı Restorasyon Projesi'ne ilişkin Konak Belediyesi'nden de yapılan açıklamada, "Kemeraltı'nda ayrı öneme sahip bir büyük proje 'Çakaloğlu Hanı Restorasyon Projesi' belediyemiz Kentsel Tasarım Müdürlüğünce yürütülmekte olup, restorasyon projelerinin hazırlanması tüm hızıyla devam etmektedir. Çakaloğlu Hanı'nda belediyemiz tarafından oluşturulmaya çalışılan modelle, özel mülkiyet altında bulunan tarihi kültürel mirasa sahip hanların restorasyonunun daha hızlı yapılmasının önü açılmaya çalışılmaktadır. Buna göre Çakaloğlu Hanı'ndaki özel mülkiyete sahip hak sahiplerinin bir araya gelerek oluşturdukları dernek çatısı altında birleşmeleri sağlanmış ve belediyemizle resmi bir protokol yapmaları sağlanmıştır. Protokolde dernek ve belediyeye birtakım görevler tayin edilmiş ve sırasıyla bu görevler yerine getirilerek hızlı ve güvenilir bir şekilde yol alınmaya başlandı" denildi.

MODEL OLACAK

Çakaloğlu Hanı örneğinin diğer hanlara da uygulanmasının istendiği belirtilen açıklamada, "Özel mülkiyete ait yapıların yerel yönetimler eliyle restorasyonunun yapılması yönünde bir takım yasal kısıtlamalar bulunmakla beraber belediyemiz bu konuda her zaman inisiyatif almış ve çözüm önerileri üreterek yol almaya çalışmaktadır. Çakaloğlu Hanı'nda gerçekleştirilmeye çalışılan bu modelin diğer hanların restorasyonunun da önünü açacağına inancımız tamdır" denildi.