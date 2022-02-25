O FİLM DİZİ OLUYOR
O FİLM DİZİ OLUYOR
0
TÜRK HALKININ SADECE YÜZDE 4,8'İ...
TÜRK HALKININ SADECE YÜZDE 4,8'İ...
0
USTA OYUNCU HAYATINI KAYBETTİ
USTA OYUNCU HAYATINI KAYBETTİ
0
ŞİŞME BEBEKLE İLİŞKİYE GİRERKEN ÖLDÜ!
ŞİŞME BEBEKLE İLİŞKİYE GİRERKEN ÖLDÜ!
0

İzmir'deki Ukraynalılardan savaşa tepki

İzmir'de yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın başlattığı askeri harekata tepki gösterdi. Gündoğdu Meydanı'nda toplanan yerleşik Ukraynalılar adına konuşan İzmir Ukraynalılar Derneği Başkanı Olena Özbek, "Tüm devletler, bu savaşa hayır demeli. Topraklarımızda savaş istemiyoruz" denildi.

İzmir'deki Ukraynalılardan savaşa tepki
25 Şubat 2022 Cuma 15:53

İzmir Ukraynalılar Derneği, Rusya’nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırıyı düzenledikleri eylemle protesto etti. Derneğin çağrısıyla Gündoğdu Meydanı'nda bir araya gelen Ukrayna vatandaşları, Rusya'ya geri çekilme çağrısı yaptı. Ellerinde Ukrayna bayrakları ve dövizlerle meydana gelen Ukraynalılar, açıklama öncesinde Ukrayna ve Türkiye milli marşlarını okudu. Çocuklarıyla birlikte eyleme katılan Ukraynalılar, savaşın durdurulması istedi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Dernek Başkanı Olena Özbek, "Belki herkes susmuyor ama biz çok hareket görmüyoruz. Bu akılalmaz saldırılar zalim şekilde sivil halka yapılıyor. Sınır boyunca çatışmalar devam ediyor. 21'inci yüzyılda Avrupa'nın merkezi bombalanıyor. Dünya susuyor, kınıyorlar ama etkili bir icraat yok. Ukrayna zaten topraklarını savunur ama yaptırımlarla durdurmak varken neden uzatılıyor? Tüm devletler, bu savaşa hayır demeli. Topraklarımızda savaş istemiyoruz. Türk yetkililer Rusya ile diplomatik ilişkilerini kessin, yaptırımlar uygulansın. Artık Karadeniz'de barış yok. Bu son olmayacak, Rusya yarın buraya da gelir" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #ukrayna #savaş #tepki
Önceki Haber
Ukrayna'dan Rusya'ya çağrı: Müzakere masasına oturalım
Sonraki Haber
İzmir'deki Ukraynalılardan savaşa tepki
Gaziemir'de tebligatlar elden dağıtıldı, 350 bin TL tasarruf sağlandı
Gaziemir'de tebligatlar elden dağıtıldı, 350 bin TL tasarruf sağlandı
0
Aliağa’nın risk analiz sistemi belirlendi
Aliağa’nın risk analiz sistemi belirlendi
0
Seferihisar'da, yanan ormanlık alan yeniden yeşeriyor
Seferihisar'da, yanan ormanlık alan yeniden yeşeriyor
0
Sağlık çalışanları dikkat! İzmirim Kartlarda son başvuru 28 Şubat!
Sağlık çalışanları dikkat! İzmirim Kartlarda son başvuru 28 Şubat!
0
Başkan Soyer'den cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması
Başkan Soyer'den cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması
0
Savaşın faturası Türkiye’ye çıkacak
Savaşın faturası Türkiye’ye çıkacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.