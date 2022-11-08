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İzmir'deki üniversitede patlama! Akademisyenin durumu ağır

İzmir'deki üniversitede patlama! Akademisyenin durumu ağır
08 Kasım 2022 Salı 15:20

İzmir'de Ege Üniversitesi Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde deney sırasında yaşanan patlamada yaralanan Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Eryaşar'ın sağlık durumunun ağır olduğu, idari personel Bünyamin Çalışan'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Bornova ilçesindeki Ege Üniversitesi Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde, dün saat 15.30 sıralarında deney sırasında patlama meydana geldi. İhbar sonrası bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralanan Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Enerji Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Eryaşar ile idari personel Bünyamin Çalışan, ambulanslarla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Eryaşar ile Çalışan, tedavi altına alındı. Eryaşar'ın sağlık durumunun ağır olduğu, Çalışan'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #üniversite #patlama
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