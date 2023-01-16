İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 110 tutuklama

İzmir'de, 1-15 Ocak'taki uyuşturucu operasyonlarında, çeşitli türlerde çok sayıda uyuşturucu maddeyle yakalanan 237 şüpheliden 110'u tutuklandı

İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 110 tutuklama
16 Ocak 2023 Pazartesi 14:57

İl Emniyet Müdürlüğü'nce uyuşturucu ile mücadele kapsamında 1-15 Ocak'ta kent genelinde 158 operasyon yapıldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda toplam 39 kilo 915 gram esrar-skunk, 26 kilo 154 gram kokain, 5 kilo 201 gram metamfetamin, 851 bin 501 sentetik ecza hap, 17 hassas terazi, 20 tabanca, 9 tüfek ile uyuşturucu satışından suçtan elden edilen 246 bin 85 lira ele getirildi. Gözaltına alınan 237 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 110'u, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Emniyet yetkilileri, uyuşturucu satıcılarına karşı yürütülen mücadelenin, halkın da desteğiyle kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.


Kaynak: DHA
Önceki Haber
İzmir için 'fırtına' uyarısı
Sonraki Haber
İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 110 tutuklama
İzmir için 'fırtına' uyarısı
İzmir için 'fırtına' uyarısı
0
İktisat Kongresi’nin dördüncü ana sponsoru Folkart oldu
İktisat Kongresi’nin dördüncü ana sponsoru Folkart oldu
0
Rıza Bey Apartmanı davasında kamu görevlileri, ağır cezada yargılanacak
Rıza Bey Apartmanı davasında kamu görevlileri, ağır cezada yargılanacak
0
Turner sendromunun erken teşhisiyle hayallerine kavuştu
Turner sendromunun erken teşhisiyle hayallerine kavuştu
0
Bornova’da kişi başına 14 metrekare yeşil alan
Bornova’da kişi başına 14 metrekare yeşil alan
0
İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim üyesi alacak
İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.