İzmir'deki vahşetle ilgili 3 kişi tutuklandı!

İzmir Buca'da yangın ihbarına giden ekipler, valiz içinde yanmış erkek cesedi ile karşılaşmıştı. Cesedin 40 yaşındaki Metin Çetinkaya'ya ait olduğu öğrenilrken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi de tutuklandı

Buca'da, 1 Şubat'ta saat 21.00 sıralarında bir kişi 112 Acil Çağrı Merkezi'ne arayarak İzmir Çevreyolu Işıkkent yol ayrımı yakınında yangın olduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı kontrolde, demir bariyerlerin dışında bir valizin yandığı belirledi. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından inceleme yapan jandarma ekipleri, valizde yanmış bir ceset olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri, bölgeye şerit çekip güvenlik önlemi aldı. Olay yerine İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri de sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, valizin bulunduğu noktada detaylı incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda, cesedin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadığı öğrenildi. Valizden çıkartılan kimliği belirsiz erkek cesedinin 40'lı yaşlarda olduğu belirtildi. Ceset, savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılması ve kimliğinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, ölen kişinin servis şoförlüğü yapan Metin Çetinkaya'ya ait olduğu tespit edildi. Evli olduğu öğrenilen Çetinkaya'nın ölüm haberi, Narlıdere ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki evine ulaştı. Çetinkaya'nın ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirirken, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Çetinkaya'yı öldüren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

1'İ KADIN 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarma ekipleri, Metin Çetinkaya'yı öldüren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak başlattığı çalışma kapsamında 1'i kadın 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler V.Ç., H.M. ve K.T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.