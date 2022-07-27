İzmir'deki vali konağı eski günlerine geri dönüyor

Eski valilik konutu ile ilgili açıklamalarda bulunan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yapının Katip Çelebi Üniversitesine tahsisinin iptal ettiklerini belirterek, binanın yeniden valilik bünyesine alınarak restore edileceğini söyledi. Vali Köşger, ayrıca İzmirlinin geçmişte tarihi yapılarla ilgili gerekli tepkiyi göstermediğini ifade etti

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Mithatpaşa Caddesi'nde bulunan eski valilik konutu ile ilgili son süreç hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla basın toplantısı düzenledi. Valilik binasında düzenlenen basın toplantısında söz konusu yapının Katip Çelebi Üniversitesine tahsisinin iptal ettiklerini belirterek, binanın yeniden valilik bünyesine alınarak restore edileceğini ifade etti.

Valilik Konağının İzmir’in simge yapılarından birisi olduğunu belirten Vali Köşger, “Bina süreç içinde yıpranmış ve hizmetlerini yerine getiremez hale gelmiş. Bu tür anıt yapıların restorasyonu bir anda olacak bir şey değil. Kolay olsaydı başka bir formül düşünemezlerdi. Süre alan bir iş olduğu için böyle bir tercihte bulunulmuş. Bir takas gerçekleşmiş. Katip Çelebi Üniversitesi’ne rektörlük binası müştemilatı yapılmak üzere tahsis edilmiş. Kamuoyu hassasiyetini dikkate alarak yeni bir karar aşamasına geldik. Daha önce yapılmış olan tahsisi iptal ettik, binayı tekrar valiliğe alıyoruz. Rektörümüzün de mutabakatıyla üniversiteye tahsisi kararını kaldırdık. Vali konağı olarak kullanmak üzere restore ederek günün koşullarına cevap verecek şekilde, binanın otantik tarihi özelliğini bozmadan valilerimizin kullanımına tahsis edeceğiz. Ağustos ayındaki Anıtlar Kurulu toplantısında nihai projesini yetiştirip onaylatacağız. En geç eylül ayında ihalesini yaparak bir ya da bir buçuk yıl zarfında restore edeceğiz. Bize yönelik birtakım haksız eleştiriler olduğunu da ifade edelim. Binanın statik, mekanik tüm problemlerini çözeceğiz. Eskisinden daha güzel bir hale gelecek. Burayı biz restore edeceğiz dememize rağmen sürekli birileri bunu kaşımaya devam etti. Bizim bu konularda ne kadar hassas olduğumuz, yaptığımız çalışmalardan anlaşılabilir. Bu süre zarfında yaptığımız veya başlattığımız restorasyon çalışmalarını listeledik, 26 projeyi ya gerçekleştirmiş ya da başlatmışız” dedi.

“Hırsızlık olayı kurgu gibi”

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Vali Köşger, Vali Konağına ilişkin kamuoyuna yansıyan hırsızlık görüntülerine ilişkin ise ‘’Hırsızlık olayı biraz kurgu gibi geliyor bize. Video görüntüsü çekene kadar 155’i arayabilirdi arkadaş. Sadece video çekmiş, sonra da basına servis etmiş. Burada başka bir amaç var gibi geliyor” dedi.

“İzmirli gereken tepkiyi göstermemiş”

Kordon ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Vali Köşger, “İzmirlilerin tarihi dokuya sahip çıkmaları, tarihi dokuyu değerlendirmeleri ve korumaya gayret etmeleri beni memnun ediyor. Keşke bu bilinç çok daha erken ortaya çıksaydı da Kordon başta olmak üzere Buca’da, Bornova’da kentin eski tarihi dokusu korunabilseydi. Eğer Kordon’u koruyabilseydi İzmir, Türkiye’nin en güzel şehirlerinden birisi olacaktı. Boğaziçi’nden çok daha kıymetli yalıların olduğu bir dönem var İzmir’de. Maalesef oradaki yalılar, köşkler, kıymetli konaklar yıkılıp bu çirkin apartmanlara dönüşüyor. İzmirli o zaman gerekli tepkiyi göstermemiş. Şimdi sahip çıkmaları memnuniyet verici ama geçmişte de sahip çıkmalarını beklerdim” ifadelerini kullandı.

“Tasvip etmemiz mümkün değil”

İçinde yüksek miktarda asbest barındırdığı öne sürülen Nae Sao Paulo gemisinin söküm işlemlerinin Aliağa’da yapılmasına tepki olarak düzenlenen basın açıklamasında konuşan İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel’in “sivil itaatsizlik” çağrısını da değerlendiren Vali Köşger, ‘’Sivil itaatsizlik gibi halkı isyana çağıran bir şeyi tasvip etmemiz mümkün değil. Günümüz Türkiye’sinde hukuk devletinde telaffuz edilmesi bile yanlış. Gemi sökümü Türkiye’de yeni yapılan bir işlem değil” dedi.

Vali Köşger Baronun iddialarına yanıt verdi

İzmir Barosunun Harmandalı Geri Gönderme Merkezindeki(GGM) müdür vekili, merkezdeki diğer yönetici statüsündeki yetkililer ve memurlar ile görevli güvenlik memurları ve jandarma personeli hakkında işkence ve görevi kötüye kullanma iddialarına ilişkin ise Vali Köşger, “Devlet yapması gerekenleri yapmaya çalışıyor. Bir kısım insanlar birtakım ırkçı söylemlerle yabancılara, mültecilere karşı gayri insani her türlü söylemde bulunuyor; bir kısmı da ‘Yok işkence ettiniz, şöyle yaptınız, böyle yaptınız’ söylemi içerisinde… Devlet bu aşamada yapması gereken şey ne ise onu yapmaya çalışıyor. Kimseye, Türkiye Cumhuriyeti’nde işkence yapılması söz konusu değil. Bunların bir kısmı geri gönderme merkezindeki ‘yabancı terörist savaşçı’ dediğimiz kişiler. Bunların yurtdışı edilmesiyle ve yurtdışı edilinceye kadar muhafaza altında tutulmasıyla ilgili yapılması gereken işlemler orada yürütülmeye çalışılıyor. Bunların da maksatlı olduğunu, devletin her anlamda suçlamaya yönelik olduğunu düşünüyorum. Devlet bir yanda mültecilere yardım ediyor diye bir suçlama var, diğer yandan da mültecilere işkence ediyor diye suçlama var. Bunların hiçbirinin doğru olmadığını söyleyebilirim” diye konuştu.

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile uğraşıyorlar”

İzmir Barosu’na tepki gösteren Köşger, “Bu arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti’ndeki uygulamalarla meşgul olacakları kadar Yunanistan’ın yaptığı işleri takip etseler çok daha faydalı bir iş yapmış olurlar. Kışın ortasında botlarını patlatıp ölüme terk ediyor Yunanistan. Ama bizin baromuz maalesef şu ana kadar herhangi bir inisiyatif alıp takipte bulunmadı. Uluslararası mahkemelerde baromuzun başvurusu yok. Varsa yoksa Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile uğraşıyorlar. Başka şehirlerdeki barolar, Yunanistan’ın başta olmak üzere diğer ülkelerin hareketlerini de takip edip onlarla ilgili de şikayetçi oluyorlar. Çok da etkili oluyorlar” ifadelerini kullandı.

Maskeyi takmak isteyen taksın

İzmir’de salgındaki son durum hakkındaki soru üzerine açıklamalarda bulunan Vali Köşger, “Mayıs ayında vaka sayısı 50’lere inmişti, entübe sayısı da 2’ye inmişti. Şu anda entübe sayısı 40, yoğun bakımda 130 olmak üzere ciddi bir artış var. Yoğun bakımlarda şu an için sıkıntı yok ama vakalar tekrar artışa geçti. Başlangıca göre ölümcüllüğün daha az olduğu değerlendiriliyor. Şu aşamada vatandaşın maske takmasını getirecek bir karar düşünmüyoruz. Takmak isteyen taksın. Bu konuda vatandaşlarımızı teşvik ediyoruz. Ama herhangi bir yasaklama getirmeyi düşünmüyoruz. Vatandaşın kendi tedbirini alması ve dikkatli olması konusunda uyarıyoruz. Ama herhangi bir yasaklama getirmeyi düşünmüyoruz” diye konuştu.