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İzmir'deki yağmur nedeniyle mezarlar da çökmüş

İzmir'de geçen hafta etkili olan sağanak, Buca ilçesindeki Gökdere Mezarlığı'nda, bazı mezarlarda çökme ile kırılmalara neden oldu. Mezarlığa ziyarete gelenler, hasarların giderilmesini istedi

İzmir'deki yağmur nedeniyle mezarlar da çökmüş
17 Şubat 2021 Çarşamba 10:05

İzmir'de geçen hafta etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Ev ve iş yerleri sular altında kalırken, birçok araç sel sularına kapılarak, zarar gördü. Yağışın Buca ilçedesindeki Gökdere Mezarlığı'nda da hasara yol açtığı ortaya çıktı. Sel sularının geldiği mezarlıkta bazı mezarlarda çökme bazı mezarlarda da çatlak ve kırıklar oluştu. Mezarlığa gelen ziyaretçiler, hasarın giderilmesini istedi.  

'TEDİRGİN OLDUM'

Selden sonra ziyarete geldiği mezarlıktaki manzaradan tedirgin olduğunu belirten Mustafa Can Onay, "Babaannem burada yatıyor. Mezarına çiçek dikmek için gelmiştim. Ancak bazı mezarların çöktüğünü fark ettim. ‘Sağanak nedeniyle bu hale geldiği’ söylendi. Umarım, en kısa sürede gereken çalışma yapılır" dedi.

'BİR AN ÖNCE ÇALIŞMA GEREKİYOR'

Arif Dal da "Geçen hafta İzmir'i sel götürdü. Kabristan ziyaretine geldiğimde tahribatı gördüm. Önce birilerinin ‘kasıtlı olarak zarar verdiğini’ düşündüm ama biraz inceleyince çökmelerin ve mermerlerdeki çatlamaların yaşanan sel felaketinden kaynaklandığını anladım. Çökmenin büyüklüğü yağmurun tahribatının etkisini gösteriyor. Bir an önce burada çalışma yapılması gerekiyor" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #buca #sel #mezarlar çöktü
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