İzmir'deki zabıta saldırısıyla ilgili açıklama: Asıl sorumlu yerel yönetimler

Karabağlar Sanayi Sitesi’ndeki seyyar gıda ürünü satanlara karşı zabıtanın müdahalesi, sanayi esnafının tepkisine neden oldu. Sanayi esnafının da karıştığı kavgada zabıta görevlilerinin yaralandığını söyleyen İzmir Seyyar Esnaf ve Sanatkarlar Meclisi Başkanı Evren Laçin, “Bu şiddetin asıl sorumlusu çözüm önerilerimizi ve raporlarımızı görmezden gelen yerel yönetimlerdir” dedi

Şiddetin her türüne karşı olduklarını belirten İzmir Seyyar Esnaflar ve Sanatkarlar Meclisi Başkanı Evren Laçin, yaralanan zabıta personeline geçmiş olsun dileğinde bulundu. Yaşanan pandemi süreci ve işsizlik gibi faktörlerin evine ekmek götürmeye çalışan seyyar esnafı çok zor durumda bıraktığını vurgulayan Laçin, çözüm önerilerinin ise yerel yönetimler tarafından görmezden gelindiğini aktardı.

“SANAYİ ESNAFI, SEYYARI KORUDU”

Yerel yönetimlerin her fırsatta dile getirdiği ‘sabit esnaf sizi istemiyor’ sözünün bir kez daha doğru olmadığının görüldüğünü anlatan Laçin, “Seyyar satıcıları koruyan, ceza yazılıp araçlarına el konulmasını engellemek isteyen bizzat sanayi esnafının kendisi olmuştur. Çünkü esnaf, bu zor süreçte herkesin evine götürme derdinde olduğunu biliyor” dedi. Pandemi döneminde seyyar satıcılara esneklik gösterilmesi gerektiğini anlatan Laçin, “Bizler seyyar satıcıların vergisini ödemesini, belirlenecek noktalarda işgaliye ödeyerek çalışmasını ve sosyal güvenceye kavuşmasını istiyoruz. Fakat ne yazık ki yerel yönetimler önerilerimizi, raporlarımızı görmezden geliyor; bizi bu zor süreçte açlığa, sefalete terk etmek istiyor” diye konuştu.

“KALFASI DA ÇIRAĞI DA SEYYARDAN YİYOR”

Pandemi nedeniyle küçük esnafın, tamircilerin, zanaatkârların kiralarını ödeyemediğine dikkat çeken Evren Laçin, “Bu insanlar ne yazık ki evine ekmek parası götüremiyor. Yaşanan tatsız olayda da görüldüğü gibi küçük sanayi sitelerinde kıt kanaat gelirleri ile yaşayan çıraklarımız, kalfalarımız yemeğini, çayını seyyar esnafımızdan karşılamakta. Yerel yönetimlerimiz, zabıta memurlarımız küçük esnafımızı dinlese, sorunlarına diyalog yoluyla çözüm bulmaya gayret etse inanıyorum ki bir çözüm bulunurdu” ifadelerini kullandı.

“ÇAĞRIMIZI DİKKATE ALIN”

İzmir Seyyar Esnaf ve Sanatkârlar Meclisi olarak tüm ilçe Zabıta Müdürleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’na ziyaretlerde bulunduklarını söyleyen Laçin şöyle devam etti: “Bu tatsız olay vesilesiyle çağrımızı yeniliyoruz; başta seyyar esnaflarımıza sağduyulu olmayı, sükûnetlerini korumayı, zabıtaya karşı şiddete başvurmamalarını istiyoruz. Bunun yanı sıra zabıtanın da karda, kışta, yağmurda evine bir lokma ekmek götürmek için her şeyi göze alan seyyar esnafımıza insanca muamele etmesini istiyoruz. Ceza yazması gerekiyorsa cezasını yazsın ama şiddet uygulamasın. İzmir’in seyyar esnaf ve sanatkârları olarak zabıta memurlarımızla İzmir’i güzelleştirmebiliriz. Tüm belediye başkanlarımızı, tüm zabıta müdürlerimizi ve Zabıta Daire Başkanlığımızı bu çağrımızı dikkate almaya davet ediyoruz.”