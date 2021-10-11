İzmir Demokrasi Üniversitesi işçi alacak

İzmir Demokrası Üniversitesi Rektörlüğü, hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İzmir Demokrasi Üniversitesi güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi alımı yapacak.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı liste esas alınmak suretiyle açık iş ilanı sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Noter kurasına katılacak olanlar ile sözlü sınavına katılmaya hak kazanan asıl ve yedek adayların isim listesi İzmir Demokrasi Üniversitesi internet adresinde (http://idu.edu.tr) ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı internet adresinde (http://pdb.idu.edu.tr) duyurular kısmında yayımlanacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.



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