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İzmir'den 58 şehre 30 bin kitap

İzmir Büyükşehir Belediyesi Türkiye’nin dört bir yanına kitap desteğini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, kitaba ihtiyaç duyanlara ulaştırılmak üzere üç yılda 58 şehre ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yaklaşık 30 bin 500 kitap gönderdi. Başkan Soyer, “Kitaba ulaşamayan kimse kalmasın istiyoruz. Okuyan nesiller ve aydınlık gelecek için kitaba ihtiyaç duyan herkese kitap ulaştırmaya devam edeceğiz” dedi

İzmir'den 58 şehre 30 bin kitap
12 Kasım 2021 Cuma 10:04

İzmir Büyükşehir Belediyesi okuma alışkanlığının gelişmesi ve bilgiye ulaşmanın kolaylaştırılması için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi dernek, okul, cezaevi ve sivil toplum kuruluşlarının talepleri doğrultusunda Türkiye’nin 58 iline ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne üç yılda 30 bin 500 kitap ulaştırdı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Kitaba ulaşamayan kimse kalmasın istiyoruz. Okuyan nesiller ve aydınlık gelecek için kitaba ihtiyaç duyan herkese kitap ulaştırmaya devam edeceğiz” dedi.

Türkiye’nin dört bir yanına kitap gönderildi

Büyükşehir Belediyesi 2019’dan bu yana Hakkâri, Kütahya, Şanlıurfa, Batman, Sivas, Aydın, Manisa, Tokat, Hatay, Adıyaman, Niğde, Düzce, Ağrı, Mersin, Balıkesir, Erzurum, Mardin, Muğla, Afyon, Bingöl, Karabük, Adıyaman, Kahramanmaraş, Erzincan, Antalya, Eskişehir, Tunceli, Tekirdağ, Bolu, Şırnak, İstanbul, Diyarbakır, Kayseri, Van, Siirt, Bartın ve Amasya, Kıbrıs, Trabzon, Kırşehir, Elazığ, Uşak, Yozgat, Van, Osmaniye, Ağrı, Bitlis, Gaziantep, Kocaeli, Denizli, Antakya, Giresun, Çorum, Bursa, Ankara, Artvin, Muş, Çankırı ve Bilecik’e kitap ulaştırdı.  
İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü’ne bağışta bulunmak isteyen yurttaşlar Alsancak’ta bulunan Kent Kütüphanesi’nden bilgi alabilir.

Etiketler; #izmir #izmir kitap #kitap desteği #izmir büyükşehir
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