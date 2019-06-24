İzmir'den çağrı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin YSK eliyle iptal edilerek 23 Haziran’da yenilenmesi sonrası ortaya çıkan sonucuna İzmir iş dünyasından değerlendirmeler geldi

İki buçuk aylık süreçte Ekrem İmamoğlu lehine 13 bin olan oy farkının 806 bine çıkmasını değerlendiren İzmir iş dünyası temsilcileri, “Seçmen kararını verdi” olarak değerlendirdi. Artık seçim sürecinin geride kaldığını ve ülkenin temel problemleri olan başta ekonomik reformlara odaklanılması gerektiğini söyleyen iş dünyası temsilcileri, “Seçim bitti, çalışma zamanı” dedi.

BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Seda Kaya Ösen: "İstanbul’da yenilenen seçimlerin öncelikle ülkemize, sonra da İstanbullulara hayırlı olmasını dilerim. Sandıktan çıkana saygı duyulmasının ne kadar önemli olduğunu bu tekrarlanan seçimde de görmüş olduk. 31 Mart seçiminde seçmenin tercihleri ile iki buçuk ay sonra ortaya çıkan seçmen tercihini, siyaset dünyasının iyi tahlil etmesi gerekiyor. Bu süreçten başta iktidar olmak üzere tüm siyasi partiler ders çıkarmalı ve ihtiyacımız olan sevgi dili ve kapsayıcılık, ayrıştırmadan, kimseyi ötekileştirmeden kucaklayıcı bir siyaset dilinin tüm ülkemize hakim olması son derece elzem ve önemlidir. Bu anlamda seçim yasakları kalkar kalkmaz Binali Yıldırım’ın rakibini kutlaması ve Ekrem İmamoğlu’nun kazandığını kabul etmesi hatta bundan sonraki faaliyetlerde kendisine yardımcı olacaklarını belirtmesi önemlidir. Umuyor ve diliyorum ki siyasetimizde uzun zamandır var olan kutuplaştırıcı dil, Ekrem İmamoğlu’na İstanbulluların gösterdiği teveccüh sonrası tekrar sorgulanır ve ülkemiz asli sorunlarına, ekonomiye ve özellikle dış politikadaki sorunlarına odaklanmaya fırsat bulur. Gündemin ivedilikle ekonomi, adalet, hukuk ve dış politikaya yönelmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Meriç: "Bu seçimin ilk değerlendirmesini yapacak olursak, 31 Mart İstanbul seçimlerinin tekrarlanmasını, İstanbul halkı cezalandırmıştır. 23 Haziran İstanbul Belediye Başkanlığı Seçimini kazanması dolayısıyla Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ediyor ve kendisine başkanlığında başarılar diliyorum. Adaletin olmadığı yerde ekonomik güveninin olmayacağı unutulmamalıdır. Bu sebeple halkın sandığa ve oyuna sahip çıkması, ekonomik sıkıntılarda boğuştuğumuz şu dönemde yerli ve yabancı yatırımcıya, dış dünyaya açık bir mesaj olmuştur. Bu seçimden çıkan bir diğer sonuç da ülkemiz insanının artık kapsayıcı bir dile duyduğu özlemdir. Ötekileştiren, nefret dilinden sıkılmış, artık birleştirici bir dil beklemektedir. Siyaset dünyasının seçmenin verdiği bu mesajı doğru okuyacağını umuyor, tekrar ülkemize ve İstanbul’a bu seçiminin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

TÜGİAD Ege Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Can Yavaş: "Yinelenen seçimlerde ortaya çıkan farklı sonuç, milletimizin iradesine sahip çıktığının bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Ekrem İmamoğlu’nun bir kez daha başkan olarak seçilmesi, ve bu sefer on üç bin oyla değil 806 bin oy farkla seçilmesi, çok açık gösteriyor ki seçmen, seçim iptali gibi bir kararı doğru bulmamıştır.

Sandıktan ikinci kez galip olarak çıkan Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ediyor ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde kendisine başarılar diliyorum. Artık seçim dönemini geride bırakarak toplumsal huzurun sağlanması öncelikli hedefimiz olmalı. Hukuk ve adaletin olmadığı yerde huzur kavramından bahsetmek mümkün olamaz. Bu yüzden hem huzuru sağlamak hem de zorlu ekonomik koşulları aşmak adına yapılması gereken tüm reformlar yapılmalıdır. Ekonomi ve adaletin birbiriyle paralel işleyen iki kavram olduğu unutulmamalı ve ekonominin rayına oturması için yapılması gereken hukuki düzenlemeler ile vatandaşın güveni geri kazanılmalıdır. Sandıkta seçmen huzur ve barış istediğini gösterdi. Siyaset de buna göre kendisine yol çizmeli ve artık öfke dilini bir kenara bırakarak ülkemizin temel problemlerine el birliğiyle eğilmelidir. Vatandaşımızın bize verdiği bir diğer mesaj da budur…" dedi.

İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter: "Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ilk sonucu şudur, İstanbul halkı demokrasiye sahip çıktı. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi sonrası seçmenin tercihini yok sayarak, seçimleri yenilemek demokrasi adına çok yanlış bir karardı. Ancak her şeye rağmen İstanbullular bir kez daha seçimini yaptı ve bu seçim iptali kararının yanlış olduğunu tescilleyecek şekilde bir tabloyu ortaya çıkardı.

Diliyoruz ki bu seçimden, demokrasi adına sahip olduğumuz tüm hakları koruma anlamında pek çok şey öğrenmişizdir.

Önümüzdeki süreçte seçimin gündemden düşmesiyle odak noktamızı ekonomi, hukuk gibi konulara çevirmeliyiz. Daha önce ilk on yükselen pazar ekonomisinden biri konumunda bulunan ancak bugün sıkıntılarla boğuşan Türkiye’nin yaşadığımız süreçte verdiği zorlu sınavdan başarıyla çıkması için ekonomik reformlar önceliğimiz olmalıdır. Bu sebeple seçimi tekrar kazanan İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Artık gözümüzü ekonomiye çevirmenin zamanıdır." şeklinde açıklamalarda bulundular.