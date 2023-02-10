İzmir'den deprem bölgesine giden yardım TIR'ı yandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde toplanan yardımların, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki depremzedelere ulaştırılması için yola çıkarılan TIR, Afyonkarahisar'da alev aldı. Yangında TIR ve içindeki yardım malzemeleri kullanılamaz hale geldi

İzmir'den deprem bölgesine giden yardım TIR'ı yandı
10 Şubat 2023 Cuma 11:02

İzmir Erzurumlular Derneği tarafından toplanan yardım malzemelerini Bayraklı ilçesinden Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki depremzedelere götürmek için yola çıkan Abdullah Yağız kontrolündeki 45 AHH 976 plakalı TIR'da, dün saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Afyonkarahisar- İzmir kavşağında TIR'ın şoför kabini, alev aldı. TIR'ı durduran Yağız, dışarı çıkıp, itfaiyeye haber verdi. Bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler, söndürüldü. Yanan TIR'daki yardım malzemeleri de kullanılamaz hale geldi.

Abdullah Yağız, "İzmir'in bayraklı ilçesinden, Erzurumlular Derneği'nden Kahramanmaraş'a Elbistan'a yük götürmek üzere yola çıktım. Afyonkarahisar'da aracım belirsiz bir şeyden duman aldı, bir anda alev aldı" dedi.

İçindeki yardım malzemeleriyle kullanılamaz hale gelen TIR, kepçe ve çekici ile yol kenarına çekildi. 


Kaynak: DHA
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