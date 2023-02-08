İzmir'den deprem bölgesine havadan, karadan, denizden kesintisiz destek

10 ili sarsan büyük depremin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde tüm kent yaraları sarmak için seferber oldu.

Başkan Tunç Soyer’in yaptığı dayanışma çağrısıyla halk, ilçe belediyeleri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda firma deprem bölgesindeki ihtiyaçları karşılamak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuna katıldı. İlk iki gün sonunda İzmir’den bölgeye 46 tır, 15 kamyon, 3 uçak ve 1 gemiyle ihtiyaç malzemesi, ekipman ve personel gönderildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin afet bölgesine başlattığı destek çalışmaları artarak devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in başlattığı Umut Hareketi de yurttaşların desteğiyle büyüyor. İzmir’den deprem bölgesine ulaştırılmak üzere 6-7 Şubat 2023 tarihlerinde 46 TIR, 15 kamyon, 3 uçak ve 1 gemi insani yardım malzemesi, yardım ekipmanı ve personel sevk edildi. 180 bin battaniye ve yorgan, 140 bin parça giysi, 5 bin ısıtıcı ve soba gibi tonlarca insani yardım malzemesi Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adana, Malatya, Osmaniye, Adıyaman ve Şanlıurfa’ya gönderildi. Ayrıca 110’u arama kurtarma personeli olmak üzere doktor, operatör, şoför, aşçı, psikolog ve veterinerlerden oluşan 332 İzmir Büyükşehir Belediyesi personeli ve 133 araç deprem bölgesine ulaştı.

Büyükşehir Belediyesi’nin arama kurtarma ekipleri de sahaya inerken ayrıca sıcak yemek üretecek mobil mutfak ve mobil ameliyathane de faaliyete geçiyor.