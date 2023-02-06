İzmir'den deprem bölgesine kurtarma ekibi gönderildi

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir, Aydın, Denizli, Manisa ve Uşak'tan arama kurtarma ekipleri, deprem bölgesine hareket etti

Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) koordinasyonu kapsamında AFAD İzmir İl Müdürlüğünden ilk etapta 57 personel, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Osmaniye'de görevlendirdi.

İzmir İtfaiyesinden de 10 araç ile 41 arama ve kurtarma personeli, Osmaniye'ye hareket etti.

Aydın İtfaiyesinden 4 tam donanımlı araç, 12 uzman personel ve 2 arama kurtarma köpeği bölgeye geçerken Manisa'dan 13 arama kurtarma teknisyeni, 4 araç, 3 ambulans, 2 UMKE aracı, 14 itfaiye ekibi ve 24 gönüllü yola çıktı.

Uşak'tan arama kurtarma personeli, sağlık ve itfaiye çalışanlarının da bulunduğu toplam 43 personel ve 7 aracın yanı sıra 55 arama kurtarma gönüllüsü de bölgeye gidiyor.

Denizli'den de AFAD ve itfaiyeden 50 personel, 7 çeşitli nitelikli araç ile arama kurtarma gönüllüsü 45 kişi ve 9 araç deprem bölgesine sevk edildi.