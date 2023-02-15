İzmir'den deprem bölgesine yardım treni yola çıktı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde kısa aralıklarla meydana gelen ve toplam 10 ili etkileyen şiddetli depremlerin ardından ülke çapında başlatılan yardım seferberliğine İzmir'den de ciddi bir katkı sağlanıyor.

Depremlerin hemen ardından çok sayıda yardım malzemesi, araç, gereç ve personeli bölgeye sevk eden İzmir Valiliği, koordine ettiği yardımları her gün çeşitli ulaşım araçlarıyla depremzedelere ulaştırmaya devam ediyor.

İzmir Valiliği, daha önce 2 ro-ro gemisi, 29 vagonlu bir tren katarı, 264 TIR ve 337 kamyon/kamyonete doldurulan insanî yardımları bölgeye ulaştırmıştı. 14 Şubat Salı akşamı ise Biçerova Tren Garı'ndan 18 vagon dolusu, kaymakamlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, STK'lar ve hayırsever İzmirliler tarafından toplanan yeni yardımlar Gaziantep'e uğurlandı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in de katıldığı uğurlama ile 15 kapalı, 3 açık vagondan oluşan tren katarıyla 80 ton (4 vagon) gıda malzemesi, yaklaşık 60 ton (3 vagon) su, süt ve meyve suyu, yaklaşık 8 ton (2 vagon) battaniye ve kefen, yaklaşık 50 ton (4 vagon) bebek ve hijyen malzemesi, yaklaşık 5 ton (1 vagon) giyim malzemesi, yaklaşık 12 ton (1 vagon) soba- ısıtıcı, soba borusu, yaklaşık 20 ton (1 açık vagon) odun, yaklaşık 14 ton (1 açık vagon) kömür-odun, yaklaşık 500 kg (1 açık vagon) ,2 adet (4 gözlü) seyyar tuvalet depremzedelere gönderildi.

Depremin 9. gününde, İzmirlilerin ilk günden itibaren cansiperane şekilde bölgeye yardım etmeye çalıştığını kaydeden Vali Köşger, 2020 yılında şiddetli bir depremle sarsılan İzmir'de yaşanan dayanışmanın katbekat fazlasının bu büyük felakette ortaya konduğunu söyledi.

İzmir halkına, sergiledikleri birlik ve beraberlik, gayretli çalışmalar ve emekleri için minnettar olduklarını dile getiren Vali Köşger, bir süre daha bu yardımların hız kesmeden devam etmesi gerektiğinin altını çizerek, "Depremlerin hemen sonrasından bugüne dek ortaya konan seferberlik hali gerçekten başka milletlerde rastlanmayacak türden bir tablodur. Gerek insanî yardımların toplanıp bölgeye gönderilmesini gerek bölge illerde sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarındaki gayretleri bu millet de dünya kamuoyu da asla unutmayacaktır. Aziz milletimiz bu üzücü ve sıkıntılı süreci de inşallah atlatacaktır. Tekrar geçmiş olsun. Yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." şeklinde konuştu.