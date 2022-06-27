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İzmir'den Dubai'ye uçuşlar başladı

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait hava yolu şirketi Flyduba'nin Dubai'den gerçekleştirilen ilk uçuşu törenle karşılandı

İzmir'den Dubai'ye uçuşlar başladı
27 Haziran 2022 Pazartesi 07:35

TAV'dan yapılan açıklamaya göre, İzmir Adnan Menderes'ten Dubai uçuşları başladı.

Dubai'den gelen içinde 84 yolcunun bulunduğu Flydubai'ye ait Boeing 737-800( B738) tipi uçak, TAV Havalimanları tarafından işletilen İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda, çiçeklerle karşılandı. Flydubai sezon boyunca pazartesi, çarşamba ve pazar günleri olmak üzere haftada üç gün İzmir-Dubai arası karşılıklı uçuş gerçekleştirecek.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı bu yeni hatla birlikte 32 ülke, 69 destinasyon ve 30 havayoluna hizmet veriyor.

Etiketler; #izmir #dubai #uçak
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