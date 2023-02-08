İzmir'den giden ekipler 3 kişiyi kurtardı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Acil Kurtarma Sağlık (AKS) ekiplerinin Hatay’da yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarından sevindirici haberler geldi. Ekipler Narlıca Mahallesi’ndeki bir binanın enkazından biri 3,5 yaşındaki bir çocuk olmak üzere üç kişiyi sağ olarak çıkardı

İzmir'den giden ekipler 3 kişiyi kurtardı
08 Şubat 2023 Çarşamba 09:38

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hatay’daki arama kurtarma çalışmalarına katılan İzmir itfaiyesi personelinin 3,5 yaşındaki Hamdi ismindeki bir çocuğu enkazdan sağ olarak kurtardığını duyurdu.

İzmir İtfaiyesi’ne bağlı AKS ekipleri ay binanın enkazından 47 yaşında Güllü Çelik ve 56 yaşındaki Sıtkı Sönmez isimli yurttaşları da kurtarmayı başardı.

Etiketler; #izmir #deprem
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