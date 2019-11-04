İzmir'den ilk yurt dışı fuar atağı: "Marble Warsaw"

Doğaltaş ve mermer sektöründeki başarısıyla dünya markası "Marble İzmir", 25 yıllık deneyimini sezonun son fuarı "Marble Warsaw" ile taçlandırıyor.

Çeyrek asırlık tecrübesiyle sektörün marka değerini artıracak önemli adımların atıldığı Marble İzmir Fuarı artık kabuğuna sığmıyor. Fuarın yanı sıra sektörün de marka değerini yükseltmek amacıyla girişimlerde bulunan dünyada sektörün en büyük fuarından biri olan Marble İzmir, çeyrek asırlık tecrübesine bir yenisini ekledi. İZFAŞ'ın fuar markası "Marble", Polonya'da "Marble Warsaw" olarak düzenlenecek.

1-4 Nisan 2020 tarihleri arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından Türkiye'nin en büyük fuar merkezi fuarizmir'de gerçekleşecek 26. Marble İzmir Fuarı'nın ardından ilk kez yurt dışında bir fuar yapılacak. Bu sayede "Marble", fuarcılık tarihinde İzmir'in Avrupa'ya açılan ilk markası olacak. Geçtiğimiz Eylül ayında Polonya'da faaliyet gösteren Ptak firması ile imzalanan işbirliği protokolü ile çalışmalarına hız verilen Marble Warsaw Fuarı, 4 - 6 Haziran 2020 tarihlerinde, Orta Avrupa'nın en büyük fuar ve kongre merkezi olan Polonya'daki Ptak Warsaw Expo'da gerçekleşecek.

Marble İzmir artan bir değer

Dünyanın en büyük doğal taş sergisi olan Marble İzmir Fuarı, 120'den farklı renk ve desende 80'in üzerinde değişik yapılarda olan Türk taşını tüm dünyaya tanıtmaya devam ediyor. Sektöründe dünyada ilk sırada yer alan fuar, her yıl Türkiye ve dünyadaki sektör temsilcilerini bir araya getiriyor. Doğal taş sektörünün yerli tedarikçilerini yabancı alıcılarla da bir araya getirerek ihracat rakamlarına doğrudan etki eden Marble İzmir, aynı zamanda doğal taşın günlük alanlardaki kullanımına yönelik tasarım ve etkinlik faaliyetlerine de büyük önem veriyor. Bu kapsamda değişen dünyada yüzünü tasarıma çeviren 25. Marble İzmir Fuarı, geçtiğimiz Mart ayında düzenlediği etkinliklerle Türk doğal taşının kalitesini, çeşitliliğini, dünya çapındaki kullanım alanlarını ve tasarım konusundaki yaratıcılığını gözler önüne serdi.

Avrupa'nın kalbine "Marble İzmir" imzası

Üreticiden tedarikçiye, tasarımcıdan mimara kadar sektörün tüm bileşenlerinin dünya devleri ile buluştuğu fuar, aynı zamanda Türkiye'deki doğal taş endüstrisinin geleceğine yönelik bir yol haritası çizdi. Doğal taşın dönüşüm hareketinin başlatıldığı Marble İzmir Fuarı, sektörün geleceği için bir amiral gemisi olmaya hazırlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ'ın düzenlediği Marble İzmir Fuarı çatısı altında Eylül ayının başında Polonya'dan gelen Ptak firması ile gerçekleşen işbirliği anlaşması yapıldı. Bu kapsamda bir marka değeri oluşturan "Marble" artık Polonya'nın Varşova kentinde de düzenlenecek. Marble İzmir'in çeyrek asırlık tecrübesiyle Türkiye'deki fuarcılık anlayışına yeni bir yorum getirmeye hazırlanan Marble Warsaw, katılımcılarına Avrupa ve dünya pazarına açılma fırsatı sunacak.