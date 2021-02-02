İzmir'den inanılma görüntüler

İzmir gece saatlerinde başlayan ve şiddeti saatlerce azalmayan sağanak yağmurun etkisi altına girdi. Yağmur sonrası oluşan felaket görüntüler ise sosyal medyada yayılmaya başladı

Alınan bilgiye göre İzmir'de 11 saatte metrekareye 128 kilogram yağış düştü. Yağmur nedeniyle ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Derelerin taştığı kentte arabalar da sürüklendi. Selin boyutunu fotoğraflar ve videolar ortaya koydu.

İzmirli vatandaşlar çektikleri videoları sosyal medya hesaplarından yayınlamaya başladı. Görüntüler ise hiç iç açıcı değil.