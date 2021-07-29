ÜNLÜ MANKEN FELÇ GEÇİRDİ
ÜNLÜ MANKEN FELÇ GEÇİRDİ
0
8,2'LİK DEPREM OLDU!
8,2'LİK DEPREM OLDU!
0
KAHVENİN GÖZE ETKİSİ
KAHVENİN GÖZE ETKİSİ
0
ÜNLÜ ÇİFT BOŞANDI!
ÜNLÜ ÇİFT BOŞANDI!
0

İzmir'den Manavgat'a yangın desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesi Manavgat yangınına müdahale için araç gönderdi

İzmir'den Manavgat'a yangın desteği
29 Temmuz 2021 Perşembe 16:29

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün başlayan ve hala kontrol altına alınamayan orman yangınına müdahale etmek için Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden gelen talep üzerine harekete geçti. İzmir Büyükşehir Belediyesi destek için kente 3 arazöz, 2 su tankeri ve bir lojistik destek aracı gönderdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün başlayan, gece boyunca hızla ilerleyerek yerleşim yerlerini de etkileyen orman yangınının söndürülmesi için Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin talebi üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. İtfaiye Dairesi Başkanlığı ikisi 5'er biri de 15'er tonluk iki arazöz ve lojistik destek aracını, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ise 16 ton su kapasiteli iki tankeri destek için bölgeye gönderdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesaplarından “Yangının hızla söndürülebilmesi için İzmir'imiz ve hemşehrilerimiz adına destek araçlarımız yola çıktı. Tüm desteklerimizle yanınızdayız. Yaralarımızı beraber saracağız” mesajını paylaştı.

Etiketler; #izmir #manavgat #manavgat yangın
Önceki Haber
Tanıklar anlattı: Gamze'yi attıktan sonra 'kendini attı deriz' demişler
Sonraki Haber
İzmir'den Manavgat'a yangın desteği
5 yaşındaki çocuğunu istismar eden baba tahliye edildi!
5 yaşındaki çocuğunu istismar eden baba tahliye edildi!
0
Sağlık çalışanları icraat bekliyor!
Sağlık çalışanları icraat bekliyor!
0
İzmir depreminde enkazdan 17 saat sonra çıkmıştı. İnci'den güzel haber geldi
İzmir depreminde enkazdan 17 saat sonra çıkmıştı. İnci'den güzel haber geldi
0
Bayraklı'da yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak
Bayraklı'da yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak
0
Gaziemir’in kültür mabedi yeniden doğuyor
Gaziemir’in kültür mabedi yeniden doğuyor
0
Başkan Soyer sitem etti: İhale iptal edildi, tarihi bina biraz daha çürüdü
Başkan Soyer sitem etti: İhale iptal edildi, tarihi bina biraz daha çürüdü
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.