İzmir'den Tarkan'dan muhteşem konser!

İzmir, kurtuluşunun 100. yılını Tarkan'ın muhteşem konseri ile kutladı. Tarkan, "Sanırım benim müzikal tarihimdeki en kalabalık konser oldu. Bana böyle bir şey yaşattığınız için çok teşekkür ederim. Ben de sizi çok seviyorum. Kalp kalbe karşı" dedi.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü kapsamında megastar Tarkan, Gündoğdu Meydanı’ndaki konseri için sahneye çıktı. Tarkan'ı görmek isteyen vatandaşlar ise alanı saatler öncesinden doldurdu. İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü sebebiyle gün boyunca etkinlikler düzenlenirken günün son etkinliği Tarkan konseri oldu. Cumhuriyet Meydanı’ndaki Tarkan'ın sahne platformunun çökmesinin ardından, konser Gündoğdu Meydanı’na alınırken, sanatçının hayranları alanı saatler öncesinden doldurdu. Ses ve ışık gösterilerinin ardından Tarkan sahneye çıktı. Tarkan sevilen şarkılarını alanı dolduran hayranlarıyla söyledi. İzmir'i çok özlediğini belirten Tarkan, kendisine gösterilen ilgi için teşekkür etti. Megastar Tarkan, konserin bir bölümünde evlerinin balkonundan konseri izleyenlere, 'O meşhur balkonlar bunlar mı?' sözleriyle seslendi. İzmirlilerle buluşan Tarkan konsere 'Yolla' şarkısı ile başladı. 'Unutmamalı' şarkısından önce Atatürk’ün fotoğrafının ekranlara yansıtılması büyük alkış aldı.



'SANIRIM BENİM MÜZİKAL TARİHİMDEKİ EN KALABALIK KONSER OLDU'

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şarkılarını seslendirmeyi sürdüren Tarkan, "Sanırım benim müzikal tarihimdeki en kalabalık konser oldu. Bana böyle bir şey yaşattığınız için çok teşekkür ederim. Ben de sizi çok seviyorum. Kalp kalbe karşı" dedi. 'Geççek' isimli şarkısının ardından İzmirlilere veda eden megastar, "İzmir'in 100'üncü kurtuluş yıl dönümü kutlu olsun. Atamızı saygıyla anıyoruz. O her zaman kalbimizde. Şaşmayız bu yoldan. Sizleri çok seviyorum. Bunu iyi ki yaptık. İzmir'den çok güzel anılarla ayrılıyorum. İzmir'i çok seviyorum" sözleriyle geceyi noktaladı ancak hayranlarının coşkusu ve tezahüratı üzerine kısa bir süre sonra yeniden sahneye çıktı. Tarkan, "Benim de gitmeye niyetim yoktu" diyerek yeniden 'Öp' şarkısını söyledi. Tarkan, "Üç günlük dünya, her şeyi kafaya takmayın. Bakın sahnem yıkıldı. Ne olacağı belli olmaz. Her günü son günümüz gibi yaşamamız lazım. Birlik olmamız, barış ve huzur içinde yaşamamız lazım" diyerek İzmir'e veda etti. Tarkan'ı izlemeye gelen ve alanda büyük kalabalık oluşturan hayranları, konserin sona ermesiyle alanı boşaltmaya başladı.