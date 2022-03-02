MAMA ALIRKEN DİKKAT!
MAMA ALIRKEN DİKKAT!
0
KENDİ PEDİNİ ÜCRETSİZ ÜRET!
KENDİ PEDİNİ ÜCRETSİZ ÜRET!
0
27 KADINDAN 150 ÇOCUK YAPTI
27 KADINDAN 150 ÇOCUK YAPTI
0
SAVAŞ LEYLEKLERİ DE VURACAK!
SAVAŞ LEYLEKLERİ DE VURACAK!
0

İzmir'den Ukrayna halkına yardım

02 Mart 2022 Çarşamba 10:01

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sürüyor. Saldırılar nedeniyle zor durumda kalan Ukrayna halkına yardım yağıyor. İzmir'de de Ukrayna için yardım kampanyası başlatıldı.

İzmir Ukraynalılar Derneği'nin Alsancak semtindeki merkezinde, Ukrayna'daki kentlere gönderilmek üzere toplanan hijyenik malzeme, çorap, iç giyim, bebek bezi, bebek maması, kuru gıda, konserve ve ilaçlar paketleniyor.

Dernek Başkanı Olena Özbek, İzmir'de yaşayan yaklaşık 1500 Ukraynalının bir araya geldiğini, gece gündüz demeden yardım toplamak ve ülkelerine ulaştırmak için çalıştığını söyledi.

Rusya'nın saldırısının devam ettiğini, her geçen gün sivil ölümlerinin arttığını anlatan Özbek, Ukrayna halkının sonuna kadar direneceğini ve bunu dünyanın desteklediğini belirtti.

Ülkesindeki insanların insani yardım malzemelerine ihtiyaç duyduğunu anlatan Özbek, şöyle konuştu:

"Hijyenik malzemeler, çorap, iç giyim, bebek bezi, bebek maması, kuru gıda, konserve ve ilaç gibi malzemelere ihtiyacımız var. Bu yardımların toplanmasına Türk vatandaşları da destek oluyor. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Hiç kayıtsız kalmadılar. Yardım toplamada büyük şirketler bizi arayarak 'nasıl yardımcı olabiliriz' diyor. İzmir depremi sonrasında da biz Türk halkına destek olduk. Umarın en kısa zamanda oraya yardımlarımız ulaşır."

İstenen ilaçları bekletmeden gönderdiklerini, ihtiyaç malzemelerini ise minibüslerde topladıklarını aktaran Özbek, yardımların dernek aracılığıyla yapılabileceğini aktardı.

Dernekte yardım malzemelerini paketleyen Marçenko Ludmila da anne ve babasına 3 gündür ulaşamadığını, onlar için çok endişelendiğini belirterek, Türk halkının yanlarında olmasının kendilerini teselli ettiğini söyledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #rusya #ukrayna #yardım
Önceki Haber
Pompalı tüfekle vurulan hamile kadın kurtarılamadı!
Sonraki Haber
Asansörde ucuz bakım can alabilir!
İzmir'de otobüslere tekerlekli sandalye ayarı
İzmir'de otobüslere tekerlekli sandalye ayarı
0
İzmir'de sahte alkol imalathanesine baskın: 4 kişi tutuklandı
İzmir'de sahte alkol imalathanesine baskın: 4 kişi tutuklandı
0
Kendi pedini ücretsiz üret!
Kendi pedini ücretsiz üret!
0
Zeytinlik alanların madene açılmasına Soyer'den tepki: Yaşamı yok edemeyeceksiniz
Zeytinlik alanların madene açılmasına Soyer'den tepki: Yaşamı yok edemeyeceksiniz
0
Asansörde ucuz bakım can alabilir!
Asansörde ucuz bakım can alabilir!
0
İzmir'in üç ilçesinde 24 saat su kesintisi
İzmir'in üç ilçesinde 24 saat su kesintisi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.