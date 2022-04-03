İzmir'den yine bir ilk! Otizm Kampusu'nun temelleri atıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Anadolu Otizm Vakfı işbirliğiyle Güzelbahçe’de hayata geçirilecek Otizm Yerleşkesi projesinin temel atma töreni çevrim içi olarak Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapıldı. Törende konuşan Başkan Tunç Soyer, “Bu kıymetli projede elimizi taşın altına koymaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Gururla ifade etmeliyim ki, önerimiz doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin arazisi Belediye Meclisimizde oy birliğiyle ülkemizin ilk Otizm Kampusu’nu kurmak için tahsis edildi” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Anadolu Otizm Vakfı işbirliğiyle Güzelbahçe’de hayata geçirilecek Otizm Yerleşkesi projesinin temel atma töreni 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde atıldı. Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) düzenlenen çevrim içi temel atma törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir milletvekilleri Kani Beko, Ednan Arslan, Murat Bakan, Kamil Okyay Sındır, Özcan Purçu, Anadolu Otizm Vakfı Başkanı Nüvit Uyar, Ege-Koop. Genel Başkanı Hüseyin Aslan ile eşi Özgür Aslan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay ve davetliler katıldı.

Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bir video mesajla katılarak “Otizmli çocuklar da bizim çocuklarımız, geleceğimiz ve umudumuzdur. El ele vereceğiz ve hep birlikte otizmi yeneceğiz” dedi. AKP İzmir Milletvekilleri Hamza Dağ, Binali Yıldırım, Tarım ve Orman Eski Bakanı Bekir Pakdemirli’nin de görüntülü tebrik mesajı yayınladı.

“Türkiye’de eşi olmayan bir proje”

Geçen yıl Anadolu Otizm Vakfı ile bir işbirliği protokolü imzaladıklarını ifade eden Başkan Tunç Soyer, “Bu protokol ile Otizm Kampusu projesine destek olma sözü vermiştik. Bugün, Türkiye’nin ilk Otizm Kampusu’nun temelini İzmir’de atmanın gurunu yaşıyoruz. Otizm Kampusu, Otizm Eylem Planı ve TBMM Otizm Araştırma Komisyonu Raporu’nda yer alan prensiplere uygun, Türkiye’de eşi olmayan bir proje. Kampusumuzu sivil toplum kuruluşları işletecek ve bağımsız denetim kuruluşları denetleyecek. Projemiz otizmli birey ve ailelerinin hayatın farklı alanlarındaki ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla tasarlandı. Burada, özel eğitim ve rehabilitasyondan sürekli eğitim merkezine, işbirliği ve koordinasyon biriminden sanatsal ve sosyal faaliyetlere değin pek çok birim yer alacak. Temel eğitimini tamamlamış otizmli gençlerimize staj ve çalışma imkânı da sağlanacak. Otizm Kampusu, bu alandaki tüm çalışmalara öncülük edecek, sivil toplum örgütleri ve kamu kurumlarının yoluna ışık tutacak” dedi.

“Sorumluluk ailelerin omzuna yüklenmiş”

Türkiye’de 18 yaş altında yaklaşık 350 bin otizmli birey olduğunu söyleyen Başkan Soyer, “Bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşları, vakıflar ve aktivistlerin yoğun çalışmaları neticesinde Otizm Eylem Planı 2017 yılında ilan edildi. 2021 yılında ise TBMM bünyesinde kurulan Otizm ve Down Sendromu Meclis Araştırma Komisyonu raporu yayınlandı. Gelişmeler umut verici olsa da otizmli birey ve ailelerinin hayat boyu devam eden bu süreçte yeterli destek alamadıkları aşikâr. Otizm ile nasıl yaşanabileceği konusundaki sorumluluk neredeyse sadece ailelerin omuzlarına yüklenmiş vaziyette. Çözüm için harekete geçilmeyen her gün otizmli bireyler ve aileleri için büyük zorluklar ve endişeler yaratıyor. Bu nedenle, otizm hakkında farkındalığı arttırmak ve iyi uygulamalarla hem bireylere hem de ailelerine destek olmak hepimizin görevi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği Otizm Kampusu projesi bu görevi yerine getirme kararlılığımızın bir sonucudur. Gururla ifade etmeliyim ki, önerimiz doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu arazisi Belediye Meclisimizde oy birliğiyle ülkemizin ilk Otizm Kampusu’nu kurmak için tahsis edildi” ifadelerini kullandı.

“Belediye Başkanı olarak söz veriyorum”

Doğası gereği çok paydaşlı olan bu projeye İzmir’deki diğer aktörlerinin de destek vereceğine tüm kalbimle inandığını belirten Soyer, sözlerini şöyle tamamladı: “Otizm Kampusumuz ve otizm ile ilgili yürütülen diğer tüm projeler bizler için çok değerli. Bu şehrin Belediye Başkanı olarak söz veriyorum. Anadolu Otizm Vakfı’nın öncülük ettiği bu kıymetli projede, elimizi taşın altına koymaktan asla vazgeçmeyeceğiz. İhtiyaç duyulan her türlü katkıyı sağlamaya, sonuna kadar kararlılıkla devam edeceğiz. Kurulduğu günden bu yana otizmli bireylerin ve ailelerinin yaşam kalitesini yükseltmek için var gücüyle çalışan ve bu değerli projeye imza atan Anadolu Otizm Vakfı’na yürekten teşekkür ediyorum.”

“Dertte bir arada olduk”

Anadolu Otizm Vakfı Başkanı Nüvit Uyar ise bu imkânı sağladığı için Başkan Tunç Soyer’e otizm camiası adına şükranlarını sunarak “Dertte bir arada olma mesajını buradan siyasetle bir bağlantı olmadan verdik. Bazı cümleler sözde kalmadı. O yüzden bütün emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Hem otizmli çocuklara hem de ailelerine iyi gelecek

Anadolu Otizm Vakfı Mütevelli Heyeti’nde bulunan CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ise “Bugün Otizm Farkındalık Günü. Nedeni ve nasıl tedavi edileceği belli olmayan bir mesele otizm. Bu tür hizmetlerin hem otizmli çocuklarımıza hem de ailelerine iyi geleceğine eminim. Bu konuya siyaset üstü bir anlayışla yaklaşıldı” ifadelerini kullandı.

Otizm Yerleşkesi’nde neler olacak?

Güzelbahçe’de kurulacak Otizm Yerleşkesi’nde otizm temel eğitimi esas alınarak 0-18 yaş aralığındaki öğrencilere hizmet verecek Özel Eğitim ve Rehabilitasyon birimi kurulacak. Yine otizmli bireyler ve ailelerine yönelik hukuk danışmanlığı dahil tüm sosyal hizmet alanlarında destek sağlanacak Sosyal Hizmetler Birimi yer alacak. Otizmle ilgili sivil toplum kuruluşları ve çatı örgütleri için kapasite geliştirmenin yanı sıra işbirliklerinin arttırılmasına yönelik çalışmaların yapılacağı İşbirliği ve Koordinasyon birimi açılacak. Otizmle ilgili her türlü verinin depolanacağı kaynak üretmeye ve paylaşmaya yönelik Bilgi Bankası ve Kütüphane de yerleşke içerisinde olacak. Yerleşkede ayrıca temel otizm eğitimini tamamlamış otizmli gençlere staj ve çalışma imkânı sağlamak için kafe açılacak. Ayrıca Otizmli bireylerin diş sağlığı ve takibi için özelleşmiş bir ekip bulunacak.