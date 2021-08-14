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İzmir, depremde hasar gören binalar için Erdoğan'dan imza bekliyor!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’de yaşanan deprem sonrası hasarlı binaların dönüşümü için Dünya Bankası’ndan 340 milyon dolarlık kredi aldı. Ancak kredi AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına takıldı… Soyer, Erdoğan ile görüştüğünü ve “Tamam” sözü almasına karşın aradan geçen altı ayda ilerleme sağlanamadığını söyledi

İzmir, depremde hasar gören binalar için Erdoğan'dan imza bekliyor!
14 Ağustos 2021 Cumartesi 10:22

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, süreci şöyle anlattı:


– Kentsel dönüşümle ilgili model olacak bir uygulama için karar aldık. Projeyle ilgili Dünya Bankası ile görüştük. Depremden sonra 2 yılda çıkacak krediyi 4 ay içinde aldık. 340 milyon dolar için el sıkıştık. Bu müzakereleri Hazine ve İller Bankası da mutabık kalarak bitirdik.

– 21 Şubat 2020'de Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'e geldi. “Sizinle görüşmek istiyorum” dedim. “Orta hasarlı binada da oturulamıyor, boşaltmak zorundasın. Fakat devletten maliyeti alamıyorsun. Bu bulduğumuz krediyi orta hasarlı binalar için kullanalım” dedim.

– Cumhurbaşkanı Erdoğan da “Çok iyi. Tamam, ben bunu arkadaşlarla konuşacağım” dedi. Aylar geçti. Kredi orada duruyor. Bu para Türkiye'ye girecek, 30 yıl vadeli, 0.92 faizli, 5 yıl ödemesiz. İzmir ekonomisini canlandırır. En az 7-8 bin konut yapacağız.

– Cumhurbaşkanı dinledi, “Tamam” dedi ama onay gelmedi.  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 3 yıldır Dünya Bankası'ndan kredi bekliyor, banka ise İzmir'e kullandırmak istiyor.

“Deprem karnesi çıkarıyoruz”


Soyer, “İzmir'de binaların depreme dayanıklılıklarını test ettik. 33 bin 100 konutun karnesini çıkardık. İldeki bütün binaların da deprem karnesini çıkaracağız. 10 üniversite 48 akademisyen, 18 mühendis ile Türkiye'nin en büyük fay araştırmasını yapıyoruz. Sonuçlandığında, İzmir'in röntgenini çıkarmış olacağız” dedi. (Sözcü)

Etiketler; #izmir #tunç soyer #deprem #deprem kredi onay #erdoğan deprem kredi
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