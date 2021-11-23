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İzmir depremi mağdurları, cuma günü konutlarına kavuşacak

İzmir'de, 6.6'lık depremin ardından yerinde ve rezerv alanda inşası tamamlanan konutlar, 26 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törende teslim edilecek. İlk 24 ayı ödemesiz, 216 ayı ödemeli olmak üzere 20 yıl vade ile teslim edilecek konutlar için İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan "Fiyatlandırma ve taksit imkanlarını olumlu değerlendiriyoruz" dedi

İzmir depremi mağdurları, cuma günü konutlarına kavuşacak
23 Kasım 2021 Salı 13:39

Kentte, 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası hasar tespit ve yıkım çalışmaları yapıldı ardından yeni konutlar hızla yükseldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da yerinde ve rezerv alanda konut projeleri başlattı. Şubat 2021'de düzenlenen temel atma töreninin ardından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) yürütülen çalışmalarda, 7 proje alanında, yatırım bedeli 750 milyon lira olan 1391 konut ve 298 iş yerinin inşasına başlandı.

741 BİNANIN YAPIMI TAMAMLANDI

Çalışmalar sonunda, 7 proje alanında bulunan, 596'sı konut olmak üzere toplam 741 binanın yapımı tamamlandı. İnşa edilen konut ve iş yerleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Kasım İzmir programı kapsamında, Bayraklı'da katılacağı törenle hak sahiplerine verilecek. 3 milyon 800 bin metrekare büyüklüğündeki rezerv alanda depremzedeler için yapılan 3 bin 649 konuttan, ilk etabında inşa edilen 397 konutun da yılbaşında tamamlanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından İzmir'de inşa edilen deprem konutlarıyla ilgili fiyat ve taksitlendirme açıklaması da yaptı. Bu kapsamda konutların ilk 24 ayı ödemesiz, 216 ayı ödemeli olmak üzere 20 yıl vadeyle teslim edileceği duyuruldu. 2+1 konutların 740 TL, 3+1 konutların ise 1020 TL'den başlayan fiyatlarla taksitlendirileceği belirtildi.

Kararla ilgili İZDEDA Başkanı Haydar Özkan, "Fiyatlandırma ve taksit imkanlarını olumlu değerlendiriyoruz. Fiyatlar ve imkanlar oldukça iyi bizim için. Buna benzer bir tablo bekliyorduk. Bayraklı bölgesindeki 7 adet proje alanındaki konutları TOKİ aracılığıyla devletimiz yapıyor. Bunların yaklaşık yüzde 50'si teslim edilecek. Takvim biraz yavaş ilerlese de biz memnunuz" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir depremi #izmir deprem konut
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