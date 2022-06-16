İzmir depreminde 11 kişinin öldüğü Yılmaz Erbek Apartmanı davasında karar belli oldu

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 11 kişinin öldüğü, 11 kişinin de yaralandığı Yılmaz Erbek Apartmanı davasında tutuklu sanık arsa sahibi Mustafa Yılmaz'a 15 yıl, tutuksuz sanıklar inşaat mühendisi Ali Özsoy'a 10 yıl, yapı denetim şirketi yetkilileri Binay Bükey ve Eşref Perviz Toğulga ile fenni mesul Nurettin Bozdoğan'a ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi, 6 sanık ise beraat etti

Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen, 117 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki depremde, Bayraklı ilçesindeki 10 katlı Yılmaz Erbek Apartmanı'nın B bloğu da yıkıldı. Enkaz altında kalan 11 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi de yaralandı. Depremin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 2'si tutuklu 11 kişi hakkında İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın geçen yıl eylül ayında görülen ilk duruşmasında binanın fenni mesul mimarı Nurettin Bozdoğan tahliye edildi. Dokuz Eylül Üniversitesi'nden gelen ek bilirkişi raporunda, binada kolon kesilmediği, kolon inceltmesi yapılması durumunda da binanın bu şekilde yıkılmayacağı belirtildi. Raporda binanın beton kalitesinin çok kötü olduğu, binanın yıkılmasının da buna bağlı olduğunun altı çizildi.

Öte yandan, kolon kesildiği iddiasıyla binanın altındaki bir marketler zinciri şirketi hakkında yürütülen soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Geçen duruşmada binanın statik proje müellifi Ali Özsoy'un avukatı Erdoğan Akdoğdu, reddi heyet talebinde bulunurken, savcı da esas hakkında mütalaasını açıkladı. Savcı, tutuksuz sanıklar Zehra Yılmaz Sağlam, Ayşe Yılmaz ve Kadriye Kaya'nın beraati isterken, diğer 8 sanık için ise 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 3 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep etti.

TUTUKLU SANIK YILMAZ: İÇİM ÇOK RAHAT

Yılmaz Erbek Apartmanı davasının 6'ncı duruşması bugün İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Yılmaz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanıklardan bazıları, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı, geçen duruşmadaki reddi heyet talebinin, İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce reddedildiğini söyledi. Ardından sanık avukatlarına esas hakkında mütalaaya savunma yapmak için söz verildi. Sanık avukatları, müvekkillerinin beraatini talep ederken, şikayetçilerin avukatları da sanıkların üst sınırdan cezalandırılmaları talebinde bulundu. Avukatların savunmalarının ardından mahkeme başkanı, sanıklara son sözlerini sordu. Tutuksuz sanıkların hepsi kendilerinin kusuru olmadığı gerekçesiyle beraatlerini istedi. Tutuklu sanık Mustafa Yılmaz ise "Mal sahibi olarak en iyi şeyi yapmaya çalıştım. Bu süreçte hiç yaşanmamış olayların aksini ispatlamak zorunda kaldım. Buranın müteahhitliğini yapmadım. İçim çok rahat. Binanın kaliteli olması için mücadele ettim" dedi.

Konuşmaların ardından mahkeme heyeti kararını açıklandı. Heyet, tutuklu sanık arsa sahibi Mustafa Yılmaz'a 15 yıl hapis cezası verirken, binanın inşaat mühendisi Ali Özsoy'u ise 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Yapı denetim şirketi yetkilileri Binay Bükey ve Eşref Perviz Toğulga ile fenni mesul Nurettin Bozdoğan'a ise ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, yüksek jeoloji mühendisi Aynur Denizaslanı, kooperatif üyelerinden Ayşe Yılmaz, fenni mesul Ergün İlkay, kooperatif başkanı Kadriye Kaya, zemin etüdü raporuna imza atan inşaat mühendisi Pınar Uslu ve Zehra Yılmaz Sağlam'ın ise beraatine karar verdi.