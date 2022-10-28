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İzmir depreminde hayatını kaybeden 117 kişi anılacak

İzmir depreminde hayatını kaybeden 117 kişi anılacak
28 Ekim 2022 Cuma 11:23

30 Ekim 2020’de meydana gelen depremde yaşamını yitiren 117 kişi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenleyeceği programda anılacak. Tören, Bayraklı'da 30 Ekim Deprem Anıtı’nın önünde 14.51'de itfaiye sirenleri eşliğinde yapılacak saygı duruşuyla başlayacak. 13 ilçede, toplam 20 noktada lokma dökülecek ve üç camide mevlit okutulacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 Ekim 2020’de meydana gelen İzmir depreminin ikinci yıl dönümünde anma töreni düzenliyor. Program, hayatını kaybeden 117 yurttaşın anısını yaşatmak için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Bayraklı Hasan Âli Yücel Parkı’ndaki 30 Ekim Deprem Anıtı önünde, saat 14.45'te başlayacak. Deprem saati olan 14.51’de, itfaiye sirenleri eşliğinde saygı duruşu yapılacak ve anıta karanfiller bırakılacak. Program kapsamında, 117 bisiklet sürücüsü ve koşucular da Âşık Veysel Rekreasyon Alanı’ndan, 30 Ekip Deprem Anıtı’na kadar sürüş ve koşu yaparak anmaya dahil olacak.

Dirençli İzmir için yapılan çalışmalar anlatılacak

Anmanın ardından, parkta kurulacak etkinlik alanında, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, “afetlere hazır dirençli kent” olma yolunda yürüttüğü Depremsellik, Tsunami ve Zemin Araştırması; Yapı Envanteri çalışmaları hakkında, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Erdin Bozkurt ve Prof. Dr. Erdem Canbay bilgiler verecek.

Lokma dökülecek, mevlitler okunacak


İzmir’i yasa boğan depremin ikinci yılında, yaşamını yitiren yurttaşların hayrına, 13 ilçede, toplam 20 noktada lokma dökülecek. Bayraklı’daki üç camide de akşam ve yatsı vakitleri arasında mevlit okunarak helva dağıtılacak. Anma töreni sırasında da iki noktada lokma dökülecek. Ayrıca hazırlanan yemek ve helva hayrı da törene katılacak vatandaşlara ikram edilecek.

Etiketler; #izmir depremi #deprem #ölüm #haber
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