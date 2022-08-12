İzmir depreminde hayatını kaybeden Sayra ve Çınar’ın ismi Urla’da yaşayacak

Urla Belediyesi vatandaş odaklı çalışmalarına hız kesmeden devam ederken hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. 30 Ekim 2020 İzmir depreminde hayatını kaybeden ikiz kardeşler Sayra ve Çınar’ın isminin verildiği park düzenlenen törenle açıldı

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada ilçenin Altıntaş Mahallesi Cemre Sokak 544 Konutlar mevkiinde atıl bir durumda yer alan bölge düzenlenerek bugün vatandaşların hizmetine açıldı. Belediye Başkan v. Kaymakam Murtaza Dayanç açılış kurdelesini Sayra ve Çınar’ın annesi Tülin Batmaz, sanatçı İclal Aydın, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, birim müdürleri ve çocuklarla birlikte kesti.

İlk defa hizmete açtığımız bir park için tören düzenliyoruz. Çünkü bu parkın bizim için ayrı bir önemi var diyen Dayanç; “30 Ekim İzmir depreminde hayatlarını kaybeden ikiz kardeşler Sayra ve Çınar’ın isminin bu parkta yaşatılması bizler için ayrı bir gurur oldu. İkiz kardeşlerin Urla’yı çok sevdiğini öğrendik ve bu parkın Urla’yı gören bir noktada olmasını istedik. Çalışma arkadaşlarım da özveriyle çalışarak güzel bir park oluşturdu ve bugün itibariyle vatandaşımızın hizmetine açtık. Çocukların gülümsemesi bizler için çok önemli. Dünyadaki tüm çocukları gülen yüzleriyle hatırlamak istiyoruz. Çocuklar gülerse dünya güler. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Sayra ve Çınar’ın annesi Tülin Batmaz ise; “Çocuklarımın isminin bir parkta ölümsüzleşmiş olmasından dolayı çok mutluyum. Bu güzel parkta çocukların eğlenmesi, yüzlerindeki gülücükler bizleri her gün, her dakika daha da çok mutlu edecek. Çocuklar hep gülsün, onlar hiç ama hiç üzülmesin. Böylesi anlamlı bir açılış için Sayın Kaymakamımız Murtaza Dayanç’a ve tüm ekibine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından Başkan v. Dayanç çocuklara hediyeler dağıttı. Parkta doyasıya eğlenen çocukların ise mutlulukları gözlerinden okundu.

Alan tamamen yeşillendirilerek vatandaşların huzurla vakit geçirebilecekleri bir yer oldu. Alanın içerisinde piknik masaları, gölgelikler, çocuk oyun grupları ve fitnes aletleri yer alıyor. Parkta yerlerde boyanarak çocuklara ayrı bir oyun alanı oluşturuldu.