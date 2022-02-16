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İzmir depreminden kurtuldu ama...

İzmir depreminden kurtuldu ama...
16 Şubat 2022 Çarşamba 12:48

İzmir'deki büyük depremde ağır hasar oluşan 8 katlı binadan sağ kurtulan Metin Alan (49), 16 ay sonra dolap sökmek için gittiği aynı evin balkonundan düşüp hayatını kaybetti.

Olay, Mansuroğlu Mahallesi 273/8 Sokak'ta, 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde ağır hasar aldıktan sonra tahliye edilen 8 katlı binada meydana geldi. Tuhafiye dükkanında çalışan Metin Alan, iddiaya göre, kızı S.A. (8) ile beraber dolap sökmek ve bazı eşyalarını almak için 8'inci kattaki evine geldi. Alan, dolabı sökmek istediği sırada balkondan düştü. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Alan'ı ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Metin Alan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Alan'ın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Metin Alan'ın, depremde ağır hasar gören binadan ailesiyle birlikte sağ çıktığı öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir depremi #izmir ölüm #balkondan düştü
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