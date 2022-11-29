11 GÜN BURADA YOLCULUK ETTİLER
11 GÜN BURADA YOLCULUK ETTİLER
0
CEM YILMAZ'A KÖTÜ HABER!
CEM YILMAZ'A KÖTÜ HABER!
0
SILA'NIN ACI GÜNÜ
SILA'NIN ACI GÜNÜ
0
EKİM AYINDA 41 DERECE İLE REKOR
EKİM AYINDA 41 DERECE İLE REKOR
0

İzmir derbisinde kaleciye korner direği ile vuran şahıs tutuklandı

İzmir derbisinde kaleciye korner direği ile vuran şahıs tutuklandı
29 Kasım 2022 Salı 09:31

İzmir'deki Altay-Göztepe derbisinde bir kişi sahaya inerek korner direği ile Altay'ın kalecisi Ozan Evrim'e vurmuştu. Evrim'e vurduğu tespit edilen Nihat Aydın, kasten öldürme teşebbüsü suçlaması ile tutuklandı. Savcının korner direğini silah saydığı öğrenildi

Cumhuriyet savcısı mahkemeye sevk yazısında şüpheli Nihat Aydın’ın, Altay kalecisi Ozan Evrim’in hayatı bölgesi olan kafasının arka ve ense kısmına öldürmeye elverişli bir ‘silahla’ birden fazla kez vurduğu ve eylemine çevredekilerin engellemesi üzerine son vermek durumunda kaldığını vurguladı. Aydın, sevk edildiği mahkemede ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #altay #göztepe #ozan evrim
Önceki Haber
Sözleşmeli personel kadroya geçiyor! Erdoğan şartları açıkladı
Sonraki Haber
Olaylı maçta adı geçen ambulans şirketi açıklama yaptı: İş akitleri feshedildi
İzmir'de merdivenden düşen kadın öldü
İzmir'de merdivenden düşen kadın öldü
0
'Sabun paketleme işi' vaadiyle 500 kişiyi dolandırdılar!
'Sabun paketleme işi' vaadiyle 500 kişiyi dolandırdılar!
0
Karaburun'daki Tiny house yasağına, mahkeme 'dur' dedi
Karaburun'daki Tiny house yasağına, mahkeme 'dur' dedi
0
Buca Cezaevi alanı mahkemeye taşındı!
Buca Cezaevi alanı mahkemeye taşındı!
0
Olaylı maçta işaret fişeğini stada sokan ambulans şoförü vukuatlı çıktı!
Olaylı maçta işaret fişeğini stada sokan ambulans şoförü vukuatlı çıktı!
0
Olaylı maçta adı geçen ambulans şirketi açıklama yaptı: İş akitleri feshedildi
Olaylı maçta adı geçen ambulans şirketi açıklama yaptı: İş akitleri feshedildi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.