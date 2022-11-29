İzmir derbisinde kaleciye korner direği ile vuran şahıs tutuklandı

İzmir'deki Altay-Göztepe derbisinde bir kişi sahaya inerek korner direği ile Altay'ın kalecisi Ozan Evrim'e vurmuştu. Evrim'e vurduğu tespit edilen Nihat Aydın, kasten öldürme teşebbüsü suçlaması ile tutuklandı. Savcının korner direğini silah saydığı öğrenildi

Cumhuriyet savcısı mahkemeye sevk yazısında şüpheli Nihat Aydın’ın, Altay kalecisi Ozan Evrim’in hayatı bölgesi olan kafasının arka ve ense kısmına öldürmeye elverişli bir ‘silahla’ birden fazla kez vurduğu ve eylemine çevredekilerin engellemesi üzerine son vermek durumunda kaldığını vurguladı. Aydın, sevk edildiği mahkemede ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.