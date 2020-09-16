İzmir derin bir nefes alacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi 16-22 Eylül tarihleri arasında birçok kentle eşzamanlı olarak Avrupa Hareketlilik Haftası’nı kutluyor.

“Karbon Salımı Sıfırlansın İzmir Derin Bir Nefes Alsın” sloganıyla oluşturulan program kapsamında İzmir’in paylaşımlı bisiklet sistemi BİSİM de iki gün boyunca ücretsiz olacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bir dizi etkinlik planladı. Bu yıl “Herkes İçin Sıfır Emisyonlu Hareketlilik” temasıyla kutlanan hafta boyunca İzmir’de karbon salımını azaltmayı özendiren bir program oluşturuldu. Bu kapsamda 18-20 Eylül tarihleri arasında Dr. Mustafa Enver Bey Caddesi’nde üç gün boyunca hava kirliliği ölçümü yapılacak, böylece yayalara bırakılan hafta sonlarında karbon salımının miktarı ölçülmüş olacak. 2019 yılında UKOME kararıyla Dr. Mustafa Enver Bey Caddesi hafta sonları trafiğe kapatılmıştı. 2019 yılında yine Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında trafiğe kapatılan Bornova Sokak için de yayalaştırma tasarım çalışmaları devam ediyor.

Otomobilsiz kent

22 Eylül Otomobilsiz Kent Günü’nde ise Kordon, Alsancak Liman Gümrük Bölgesi’nden Cumhuriyet Meydanı’na kadar trafiğe kapatılarak yayalara bırakılacak. Otomobilsiz Kent Günü’nde sokakların motorlu araçlar olmadan nasıl kullanıldığının hatırlatılması, toplu ulaşımın, yaya ulaşımının ve bisiklet kullanımının özendirilmesi, sokakların sahiplendirilmesi, hava kirliliğinin ve ses kirliliğinin kontrolü, ölçümü ve ölçümlerin karşılaştırılması gibi kazanımların elde edilmesi hedefleniyor.

İzmirliler işe pedallayacak

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında İzmir’in paylaşımlı bisiklet sistemi BİSİM de 21 ve 22 Eylül tarihlerinde iki gün boyunca ücretsiz hizmet verecek. Ayrıca 21 Eylül Pazartesi günü “İşe Bisikletle Gitme Günü” olacak. Tüm İzmirliler o gün işe bisikletle gitmeye davet ediliyor.

22 Eylül’de Kordon’daki eski fayton alanında “Karbon Ayak İzi” enstalasyonunun açılışı da yapılacak. “Hep Birlikte Siyah Değil Yeşil İzler Bırakalım!” sloganını taşıyacak enstalasyon çalışması, bitkilerle kaplanarak yeşillendirilecek ve bir kent mobilyası olarak İzmir’e armağan edilecek. Bu, İzmir'in karbon ayak izi olacak. Enstalasyon çalışmasıyla kentte çevre duyarlılığının arttırılması ve yeşil bir iz bırakılması hedefleniyor.

Dünyaya duyurulacak

19 Eylül’de ise İzmir’in Avrupa Bisiklet Rotası Ağı’na (EuroVelo) eklenmesi dünyaya duyurulacak. 19 Eylül’de pandemi nedeniyle sınırlı sayıda katılımcıyla EuroVelo İzmir güney rotasının tanıtımı yapılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Bisiklet Yaya Erişimi ve Planlama Şube Müdürlüğü ekipleri ile bisiklet toplulukları Seferihisar Teos Antik Kent’ten Azmak’a kadar yaklaşık 20 kilometre pedallayacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Avrupa Bisikletçiler Federasyonu Başkanı Christophe Najdovski o gün İzmir’in EuroVelo’ya katılmasıyla ilgili karşılıklı mesajlarını yayınlayacak. 20 Eylül’de ise EuroVelo kuzey rotasının lansman turu var. Bisiklet toplulukları ile bu kez Konak’tan Foça’ya İZDENİZ gemisi ile geçilecek, Foça’dan İzmir’e ise 60 kilometre bisiklet sürü lecek.

İzmir EuroVelo’da

Avrupa Bisikletçiler Federasyonu 2019 yılında İzmir'in Avrupa Bisiklet Rotası Ağı’na (EuroVelo) eklenme talebini kabul etti. Böylece İzmir Türkiye’den ağa katılan ilk kent oldu. Bergama ve Efes antik kentlerini birbirine bağlayan 500 kilometrelik bisiklet rotasının EuroVelo 8-Akdeniz rotasının devamı olarak ağa katılmasıyla İzmir’de sürdürülebilir turizm, ulaşım ve ekonominin geliştirilmesi hedefleniyor.

EuroVelo, Avrupa'da 70 bin kilometre üzerinde planlanmış, 45 bin kilometresi tamamlanmış 16 adet uzun yol bisiklet rotasını kapsıyor. EuroVelo bisiklet rotaları, geçtiği ülkelerdeki şehirlerin prestij kazanmasına ve sosyoekonomik yapının gelişmesine destek sağlıyor.

EuroVelo’nun 16 adet uzun yol bisiklet rotasından biri olan ve İzmir'in dahil olduğu "EuroVelo 8-Akdeniz Rotası" ise İspanya’dan başlıyor. Fransa, Monako, İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Karadağ, Arnavutluk üzerinden devam edip Yunanistan ve Güney Kıbrıs olmak üzere 12 ülkeden geçiyor. Rota üzerinde 23 dünya mirası ve Ege Bölgesi’ne özgü 712 balık türü bulunuyor. Bu ağa İzmir’in de eklenmesiyle ile birlikte listenin daha da zenginleşmesi bekleniyor.