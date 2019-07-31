İzmir, 'dijital göçebe' güzergâhına girmeli

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, teknolojinin hızla gelişmesiyle tüm dünyada çalışma saatlerinin ve şartlarının değiştiğine dikkat çekti. Tam zamanlı, yarı zamanlı, freelance, mobil çalışma, home office, remote gibi kavramlara 'Digital Nomad' eklendiğini ifade eden Özgener, "İzmir'in inovasyon ve girişimcilik kentine dönüşümü vizyonumuz kapsamında Dijital Göçebe'lerin seyahat güzergahlarına İzmir'in eklenmesinin sağlamalıyız." dedi.

İzmir Ticaret Odası Temmuz ayı meclis toplantısında konuşan Başkan Mahmut Özgener, ay içerisindeki ekonomik gelişmeleri hatırlatarak gelişmeleri özetledi. Son zamanlarda adından söz ettiren yeni çalışma tekniği, 'Dijital Göçebe' teriminden bahseden Özgener, "Teknolojinin hızla gelişmesiyle tüm dünyada çalışma düzenleri de değişmeye başladı. Çalışma saatlerinin, çalışılacak yerin belli olduğu düzenli ofis kavramlarının yerini, esnek ve özgür çalışma saatleri, istediğin yerde çalışabilme isteği alıyor. Tabii henüz yolun çok başında bu değişim. Tam zamanlı, yarı zamanlı, freelance yani serbest çalışma, mobil çalışma, home office yani evden çalışma, remote yani uzaktan çalışma gibi kavramlar ile birlikte çalışma türlerine bir yenisi daha eklendi: 'Digital Nomad' yani 'Dijital Göçebe'. Söz konusu çalışma tarzı ile yeni ülkeleri ve kültürleri keşfederken çalışma imkanı yakalamak, huzurlu ve sakin alanlarda odaklanarak çalışmak mümkün olabiliyor." diye konuştu.

Program geliştirmeliyiz

Dijital Göçebelerin en çok ziyaret ettiği ülkeler ve kentler genelde egzotik mekanlar olduğunu ifade eden Özgener, "Endonezya, Tayland, Hindistan Meksika hemen dikkat çekiyor. İzmir'in inovasyon ve girişimcilik kentine dönüşümü vizyonumuz kapsamında, Dijital Göçebe'lerin seyahat güzergahlarına İzmir'in eklenmesinin sağlanması, dolayısıyla İzmir'e geldiklerinde uygun ortamların kendilerine sunulması hususunda çalışmalar yapılması önem taşıyor." dedi.

Bunla ilgili yapmayı planladıkları çalışmayı aktaran Özgener, şöyle konuştu: "Kente yabancı girişimcileri ve dijital göçebeleri çekmek amacıyla yabancı girişimcilere özel avantajlar sağlayan bir program geliştirilmesine yönelik lobi çalışmaları yapılması hedefleniyor. Bu özel avantajların başında girişimci vizesi, oturum ve çalışma İzni alınmasındaki kolaylıklar ve barınma imkanları geliyor. İzmir'in inovasyon ve girişimcilik açısından güçlü yönleri, sahip olduğu avantajlar, hizmet sağlayan kurumlar ve sağlanan hizmetlerle ilgili bilgi almasını sağlayacak bir tanıtım atağı hedefleniyor. İzmir için ortaya konulan 'inovasyon ve girişimcilik kentine dönüşüm' vizyonunun, dünyadaki girişimcilik ekosistemi paydaşlarına aktarılması da çok önemli."

Girişimcilik kasabaları

Yerel yönetimler ile işbirliği halinde belirlenecek özel alanlarda girişimcilik kasabalarının oluşturulması hedeflendiğini kaydeden Özgener, "Dünyada dijital göçebelerin uçak biletinden barınacağı yere, çalışacağı ortama kadar tüm ayarlamaları yaparak seyahatlerini organize eden tur şirketleri mevcut.

Bu tür şirketlerin rotalarına İzmir'in de eklenmesini sağlayıcı faaliyetler yapılması da dijital göçebelik planlarımız arasında." dedi. Özgener, 'Model Fabrika' konusunda yeni gelişmeleri de şöyle duyurdu: "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen proje kapsamında İzmir'de kurulması programa alınan 'KOBİ Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi' yani Model Fabrika konusunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Odamız, EBSO ve İzmir Ekonomi Üniversitesi arasında işbirliği yapılmasına karar verildi. Model Fabrika'nın, kamu-üniversite-özel sektör ortaklığında verimlilik artışından kaliteye, yalın üretimden dijital dönüşüme kadar birçok alanda işletmelere rehberlik yapma hedefi ile kurulması planlanıyor. Model Fabrika'nın, yerli firmalardan temin edilen tezgahlar ve robot sistemleriyle, Türkiye'nin milli teknoloji ve güçlü sanayi atılımına katkı sağlayacağı öngörülüyor."

AB Bölgesel Güven Fonu'ndan İzmir Uygulamalı Yetkinlik ve Dijiital Dönüşüm Merkezi projesinde kullanılmak üzere 9 milyon 900 bin lira bütçe tahsis edildiğini aktaran Özgener, "Bütçe kapsamında ödenecek masraf kalemleri Model Fabrika'nın kurulumu için gerekli olan tüm teknik destek, makine ve ekipman, bina tadilat maliyetleri, Uygulamalı Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi'nin içinde yer alacak sınıf ve ofislerin donatımına ilişkin maliyetler, Merkezde görevlendirilecek personelin maaşları, teknik gezi masraflarıdır." şeklinde konuştu.