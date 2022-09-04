İzmir-Diyarbakır arasında işbirliği protokolü

İzmir ile Diyarbakır arasındaki kültürel, sosyal ve ticari ilişkileri geliştirmek için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya işbirliği protokolü imzaladı

İzmir ile Diyarbakır arasında ticari ve kültürel köprü kurmak, iki kent arasında işbirliği olanakları yaratmak için İzmir Büyükşehir Belediye ile Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası arasında iş birliği protokolü imzalandı. 91. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda (İEF) düzenlenen törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, İstanbul Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar katıldı.

“Kentler arasındaki köprünün güçlenmesine ihtiyaç var”



Törende konuşan Başkan Tunç Soyer, “Bu memleketin İzmir ve Diyarbakır arasında kuracağı köprünün güçlenmesine ihtiyacı var” diye konuştu. Turizm, fuarcılık, ticaret gibi bir çok başlıkta birlikte çalışacaklarını dile getiren Başkan Soyer, “Özellikle turizm ve fuarcılık tek başına birer ekonomik sektör değil. Aynı zamanda kültürlerin buluşmasının, barışın, sosyalleşmenin enstrümanı bunlar. O nedenle turizm aslında ekonomik bir sektör olmanın ötesinde bir köprüdür ve bizim yapacak çok şeyimiz var” dedi.

“Her iki kentin de iş dinamiği güçlü”



Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya da Başkan Soyer'e desteği için teşekkür ederek, “Birbirinden farklı lezzetleri olan iki kent arasında ortak çalışmanın hem damak lezzeti anlamında hem de toplumsal barışın sağlanması anlamında önemli olduğunu gördük. İki kentin birbirine benzeyen çok önemli özellikleri var. Her iki kentin de iş dinamiği güçlü. Yerelden yönetilmeyi seven ve yerelden yönetilerek başarılı modeller oluşturan kentleriz. Bu da iki kentimizin bu tür iş birlikleriyle kente ve ülkeye katkı sağlayacağına inanıyoruz. Protokolün önemli başlangıçların ilk adımı olmasını diliyorum” dedi.