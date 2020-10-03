İzmir Doğal Yaşam Parkı 5 Ekim'de açılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çiğli Sasalı'daki Doğal Yaşam Parkı'nın 5 Ekim'de yeniden ziyaretçilere açılacağı bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 20 Eylül tarihinden itibaren 15 gün süreyle kapatıldığı anımsatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Şahin Afşin, "Binlerce insanın ziyaret ettiği bahçedeki tüm canlılara büyük bir özenle bakıyoruz. Parkın her bir sakiniyle bire bir ilgilenerek onların rahat bir ortamda yaşamaları için çabalıyoruz. Doğal Yaşam Parkı'ndaki ekibimizle birlikte tüm konuklarımızın sağlığı ve güvenliği için çabalıyoruz. Kimsenin endişesi olmasın. Biz Doğal Yaşam Parkı'nda bulunan tüm canlıları koruyoruz, seviyoruz." ifadelerini kullandı.

Doğal Yaşam Parkı'nı ziyaret edenlerin koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere özen göstermeleri gerektiğini ifade eden Afişin, "Parkın girişinde vücut ısısı ölçen cihazlar mevcut. Ziyaretçilerimizden de maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını rica ediyoruz” diye konuştu.