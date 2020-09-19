İzmir Doğal Yaşam Parkı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 15 gün kapalı kalacak

İzmir Doğal Yaşam Parkı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 15 gün kapalı kalacak.

İzmir Doğal Yaşam Parkı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 15 gün kapalı kalacak
19 Eylül 2020 Cumartesi 11:14

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği parkın yarından itibaren 15 gün süreyle kapatılacağı belirtildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Şahin Afşin, kararın 15 gün sonra yeniden değerlendirileceğini belirtti. Afşin, parkın İzmir açısından önemli bir yere sahip olduğunu, hem ziyaretçileri hem de park sakinlerini korumak için böyle bir karar aldıklarını kaydetti.

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