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İzmir Doğal Yaşam Parkı’nın 54 sakini artık Uşaklı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’nda doğan 12 türde 54 yaban hayvanı artık Uşaklı

İzmir Doğal Yaşam Parkı’nın 54 sakini artık Uşaklı
27 Şubat 2022 Pazar 13:42

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Doğal Yaşam Parkı’nda doğan 12 türde 54 yaban hayvanı  yaşam kalitesini göz önünde bulundurarak talep üzerine Uşak’a gönderdi. Devekuşu, kızıl geyik, alageyik, pony, yaban keçisi ve ördeklerin de aralarında bulunduğu hayvanlar  Uşak Belediyesi ekiplerine teslim edildi.

İzmir Doğal Yaşam Parkı Müdürü Şahin Afşin, Doğal Yaşam Parkı’nda hayvanların kendilerini güvende hissettiği için popülasyonlarının arttığını ifade ederek, “Sayı arttıkça biz de hem hayvanların yaşam kalitesini düşürmemek hem de diğer illerdeki yurttaşlarımızın hayvanat bahçelerinde farklı türden hayvanları görmesini sağlamak için bağış yapıyoruz” dedi.

Flamingo da tedavi altında

Öte yandan İzmir Doğal Yaşam Parkı’nın veterinerleri İnciraltı’nda bulunan yaralı flamingoyu tedavi altına aldı. Bitkin düştüğü için uçamadığı fark edilen ve itfaiye görevlileri tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilen flamingo, Sasalı Doğal Yaşam Parkı’na nakledildi. Flamingonun tedavisinin ardından yeniden doğaya salınacağı belirtildi.

Etiketler; #izmir #doğal yaşam parkı #uşak
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