İzmir Doğalgaz'dan avantajlı kampanya

İzmir Doğalgaz yeni kampanyası ile İzmirlilere doğalgaza geçişte büyük kolaylık sağlayacak önemli iki alternatif sunuyor. Doğalgaza geçmek isteyenlere avantajlı iki seçenek sunan kampanyada İzmirliler isterlerse doğalgazı sadece mutfaklarında, isterlerse hem mutfak hem de soba seçeneğini kullanarak ısıtmada kullanabilecekler. İzmir Doğalgaz Genel Müdürü Ahmet Yetik, "Kampanyamız kapısının önünde doğalgaz servis kutusu bulunup, ekonomik nedenlerden dolayı doğalgaza geçiş yapamayanlara önemli iki fırsat sunuyor" dedi.

İzmir'de doğalgazın dağıtım ve işletmesini üstlenen İzmir Doğalgaz 08 Nisan itibariyle başlattığı kampanya ile İzmirlilere önemli bir fırsat sunuyor. 30 Haziran'a kadar sürecek olan kampanya kapsamında her bütçeye uygun alternatifli ödeme seçenekleriyle tesisat dönüşümü mümkün olabilecek.

İster ocak, ister soba

Kampanya kapsamında kredi kartı veya senette 9, 12, 24 ay taksit seçenekleri sunuluyor. Tüketici isterse ocak kullanımını tercih ederek doğalgazı sadece mutfakta, isterse ocak ve soba seçeneğini tercih ederek doğalgazı hem mutfak hem de ısıtmada kullanabilecek. Kampanya, özellikle ocak kullanımının yoğun olduğu ailelere önemli bir fırsat sunuyor. Doğalgaz sadece ocakta bile kullanılarak kısa sürede dönüşüm maliyeti karşılanabilmekte.

Kiracılar da faydalanabilir

Kampanya ile ilgili açıklama yapan Genel Müdür Yetik, "Önemli sayıda vatandaşımız çok istedikleri halde maddi nedenlerden dolayı doğalgaza geçemediklerini ifade ediyorlar. Yaptığımız kapsamlı bir çalışma sonucunda doğalgaz tesisat dönüşüm maliyetlerini oldukça aşağıya çeken iki alternatif ürettik. Bu iki seçenekten biri tercih edilerek doğalgaz, mutfakta ya da ısınmada rahatlıkla kullanılabilir. Ayrıca bu kampanya kiracılar içinde önemli bir fırsat sunmakta" dedi.

Kampanyadan faydalanmak isteyen İzmirliler, www.izmirgaz.com.tr adresinden ya da çağrı merkezine ulaşarak detaylı bilgi alabilecekler.