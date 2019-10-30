İzmir Doğalgaz koçlarını yetiştirdi

2005 yılından bu yana İzmir'in doğalgaz dağıtım ve işletmesini üstlenen İzmir Doğalgaz, çalışanlarının teknik bilgi ve becerilerinin gelişimine yaptığı yatırımların yanı sıra kişisel gelişim konusunda da önemli yatırımlar yapıyor.

İnsana hizmet ve çalışan memnuniyetine yapılan yatırımların getirisinin en yüksek olduğuna dikkat çeken İzmir Doğalgaz Genel Müdürü Ahmet Yetik, 2017 yılında göreve geldiğinden bu yana güçlü proje ve hedeflerle yollarına devam ettiklerini belirtti. Çalışan memnuniyetindeki artışı ve insana hizmeti en üst sıraya aldıklarını söyleyen Yetik "Önemli olan çalışanlarının hem birbirlerini hem de hizmet ettikleri insanları iyi anlaması ve onları doğru şekilde duyabilmeleridir. Bu kapsamda önemli eğitim yatırımları başlattık. Şirketimizin insan gücündeki gelişim doğrudan İzmir'in ve doğalgaz sektörünün gelişimine katkı sağlayacaktır" dedi.

Aktif katılım

Ahmet Yetik, sadece eğitimin değil çalışanlarının profillerinin ve gelişim alanlarının İzotomi Envanter yapılarak çıkarıldığını ve bunun insanların kendilerini tanımalarını kolaylaştırdığını söyledi. İzmir Doğalgaz'ın özellikle çalışana yatırım konusunda sektör lideri olmayı hedeflediğini ve doğru liderler yetiştirerek sektörde bir enerji okulu olacaklarını ve bunun için gerekli tüm adımları attıklarını ifade etti. Eğitim yatırımlarında teknik bilgi ve deneyimin yanına kendi alanında sektör lideri kurumlardan biri olan Sola Unitas Academy ile hem liderlik hem de koçluk gelişim programları başlatan İzmir Doğalgaz'ın tüm liderleri özel bir program desteği alıyor. İletişim yetkinliklerine, çalışanların aktif ve güçlü katılımlarına öncelik veren programda tüm çalışanların memnuniyet seviyesine önemli katkı sağlıyor.