İzmir Dünya Gönüllüler Günü’nü “sosyal girişimcilik” temasıyla kutladı  

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dünya Gönüllüler Günü’nü “Girişimciliğin İyilik Hali” temasıyla kutladı. Gün boyu atölyelerin düzenlendiği etkinlikte uzmanlar sosyal girişimcilik kavramını masaya yatırdı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, gönüllülerin daha iyi bir dünya ve sürdürülebilir bir gelecek için verdiği mücadeleyi görünür kılmak amacıyla her yıl 5 Aralık’ta düzenlenen Dünya Gönüllüler Günü’nü İzmir’de İyilik Var Platformu’yla kutladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı ve Yaşar Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Program Koordinatörlüğü iş birliğinde Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesinde düzenlenen etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Köy Koop Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu ve İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç, İzmir İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Turgay Eser, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler, iş dünyasının temsilcileri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Atölyeler düzenlendi



“Girişimciliğin İyilik Hali” teması ile düzenlen buluşmada gün boyu sosyal girişimler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör gönüllüleri, yerel yönetimler ve kamu kurumları, sosyal girişimcilik, gönüllülük ve aktif yurttaşlık konuları üzerine atölyeler düzenledi. Gün boyu devam eden atölyelerin son oturumunda ise Alternatif Yaşam Derneği (AYDER) Başkanı ve Düşler Akademisi Proje Koordinatörü Ercan Tutal katılımcılarla buluştu. Türkiye’nin ilk sosyal girişimcilerinden Ercan Tutal, sosyal girişimcilik hareketine dair tecrübelerini aktardı.

“İzmir’i dünyanın iyilik merkezi haline getirmek için yola çıktık”

Atölyelerin ardından Dünya Gönüllüler Günü kutlamasına geçildi. Gecede konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, “'İzmir’de İyilik Var’ ne güzel bir slogan. Tam da İzmir’e yakışır, İzmir’in ruhunu yansıtır bir slogan. Gönüllü olmak meşakkatli ve bir o kadar da insana dokunan bir anlayış. İyi ki o gönüllüler var. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer de sizin bu gönüllü çalışmalarınıza elinden gelen desteği vermeğe çalışıyor. Başkanımız sizlerin iyilik hareketini büyütüp, İzmir’i dünyanın iyilik merkezi haline getirmek için yola çıkmıştır. Sosyal girişimcilik sayesinde İzmir değişecektir, Türkiye değişecektir, dünya değişecektir” şeklinde konuştu.



“Gönüllülere teşekkür ”

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer, “ Gönüllülük bireyin çıkar beklentisi olmadan yakın çevresi dışındaki insanların yaşam kalitesini artırmak ya da toplumun yararına olan bir hedefe ulaşmak için yalnızca içinden gelerek sorumluluk almasıdır. Bugün gönüllü faaliyetlerde bulunabileceğiniz yeni bir yapı ortaya çıkıyor; o da sosyal girişimler. İş dünyasını değiştiren girişimciler gibi sosyal girişimciler de sivil toplum alanının yüzünü değiştiriyor. Gönül o kadar derin bir kelime ki, Türkçemizin en özgün kelimelerinden birisi. Hangi dile tercüme ederseniz edin karşılığı olmuyor. Bu gönlün açılması için insanın hissetmesi lazım. Hissetmeden o gönüllülük olmuyor. Gönüllü olan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Katılımcı demokrasiyi önemsiyoruz”

İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç, “Bugün çok kutsal bir amaçla burada olmak çok güzel. İzmir Kent Konseyi pek çok sivil toplum örgütünün bir araya geldiği bir çatı. Biz de İzmir Kent Konseyi olarak sonuna kadar destek veriyoruz. Çünkü biz katılımcı demokrasiyi çok önemsiyoruz. Katılımcı demokrasi için de sivil toplum örgütleriyle çalışmak çok değerli” diye konuştu.

İzmir'de çalışmak çok değerli

İzmir İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Turgay Eser ise, "Sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmak muhteşem bir şey. Bu kuruluşlarla çalışmak herkese nasip olmaz. İzmir’de çalışmaktan, sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmaktan ve destek olmaktan onur duyuyorum. Görevimiz sizlerin yanında olmak. Gelecek sene de bakanlığımızdan hibe almak için üzerimize düşeni yapacağız” dedi.

Konuşmaların ardından gece Olten Sanat Dinleti ile devam etti.

“İzmir’de İyilik Var’da” kimler yer aldı?

İzmir’de İyilik Var Platformu’nun organizasyon komitesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Yaşar Üniversitesi’nin yanı sıra, Adım Adım İzmir, Alsancak Hareketi Derneği, Bornova Belediyesi STK Birimi, Deniz Temiz Derneği TURMEPA, Ege Çağadaş Eğitim Vakfı, Ege Orman Vakfı, Geleceği Paylaş Sivil İnisiyatifi, İzmir Kent Konseyi, Konak Belediyesi Kent Konseyi, Pi Gençlik Derneği, Sağlıkta Kalite Derneği, Sosyal Sorumlulukta Kalite Derneği, S.S. Başka Bir Okul Mümkün İzmir Eğitim Kooperatifi, TEMA Vakfı İzmir İl Temsilciliği, Toplum Gönüllüleri Vakfı İzmir Koordinasyon Merkezi, Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği, Uluslararası Proje Eğitim ve Gençlik Merkezi Derneği ve Zumbara yer aldı.