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İzmir, Dünya Turizm Kentleri Federasyonu'na kabul edilen ilk il oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’i dünya ve turizm kenti haline getirme vizyonu kapsamında bir önemli adım daha atıldı. İzmir, Dünya Turizm Kentleri Federasyonu’na Türkiye’den kabul edilen ilk şehir oldu. Başkan Tunç Soyer bu üyelik sayesinde İzmir’in turizm kenti olarak dünya çapında temsil edilmesinin önünün açıldığını söyledi

İzmir, Dünya Turizm Kentleri Federasyonu'na kabul edilen ilk il oldu
16 Mayıs 2022 Pazartesi 14:16

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’i dünya kenti haline getirmek için yürüttüğü çalışmalar sonuç veriyor. İzmir, Dünya Turizm Kentleri Federasyonu’na (World Tourism Cities Federation) üye oldu. Böylelikle İzmir federasyona Türkiye’den kabul edilen ilk şehir olarak dünya turizm kentleri arasındaki yerini aldı. Federasyona turizm sektöründe öncü 223 kent üye. Üye kentler arasında Barcelona, Paris, Amsterdam, Dubai, Moskova ve Xiamen de yer alıyor.

İzmir dünya çapında temsil ediliyor


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer,  üyelikle beraber İzmir’in turizm kenti olarak dünya çapında temsil edilmesinin önünün açıldığını söyleyerek “Dünya çapında turizm sektörünün üst düzey yöneticileri ve yatırımcılarının katıldığı toplantılarda İzmir’in tanıtılması ve İzmir’e yatırım sağlanması için ilk adım atılmış oldu. Ayrıca turizm zirvelerinin İzmir’de düzenlenmesi ve diğer turizm kentlerinin belediyeleriyle turizm sektöründe işbirlikleri geliştirme fırsatı ortaya çıktı” dedi. Turizmin dünya barışı için de en önemli enstrümanlardan birisi olduğunu belirten Başkan Soyer, İzmir’i dünyada hak ettiği yere taşımak ve 4 milyon turist hedefine ulaşmak için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.


Dünya Turizm Kentleri Federasyonu nedir?


Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanlığı aracılığıyla iletişim kurulan Dünya Turizm Kentleri Federasyonu (WTCF) Pekin'in girişimiyle dünyadaki ünlü turizm şehirlerinin ve turizmle ilgili kurumların gönüllü olarak oluşturduğu dünyanın ilk uluslararası turizm organizasyonu olarak biliniyor.  “Turizm yoluyla daha iyi şehir yaşamı” vizyonu rehberliğinde WTCF, dünyaca ünlü Fragrant Hills Turizm Zirvelerini her yıl düzenliyor. Üyelerinin deneyim alışverişinde bulunmaları, işbirliğini pekiştirmeleri ve fikir birliği oluşturmaları için bir platform oluşturan WTCF, 2012 yılından bu yana Pekin (Çin), Rabat ve Fez (Fas), Chongqing (Çin), Los Angeles (ABD), Qingdao (Çin) ve Helsinki'de (Finlandiya) art arda sekiz Fragrant Hills Turizm Zirvesine ev sahipliği yaptı.

WTCF ayrıca her yıl bölgesel konferanslar, forumlar ve etkinlikler düzenliyor. Şimdiye kadar, Asya-Pasifik, Afrika, Latin Amerika, Avrupa ve Orta Asya'da Penang (Malezya), Kazablanka (Fas), Bogota (Kolombiya) ve Sevilla'da (İspanya) bölgesel konferanslar düzenledi.

Etiketler; #izmir #tunç soyer #turizm #dünya turizm kenti
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