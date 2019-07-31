İzmir dünyada 6. şehir

İzdeniz Genel Müdürü Utku Arslan, İzmir'in deniz seferi sayısında dünyada en fazla yolculuk yapan 6'ncı şehir olduğuna dikkat çekerek, "İzmir'de deniz ulaşımının toplu ulaşımda payı aylık yaklaşık yüzde 3,5 ancak bu oran düşük görülmemeli. İzmir'de senede 72 bin 780 sefer yapıyoruz. İzmir insanı deniz yolculuğunu seviyor ve kullanıyor" dedi.

Deniz Ticaret Odası (DTO) Temmuz ayı meclis toplantısı, Kenan Yalavaç'ın başkanlığında gerçekleşti. Toplantıya misafir konuk olarak katılan İzdeniz Genel Müdürü Utku Arslan, yapılacak yeni çalışmalar ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi vererek soruları yanıtladı. En fazla yolcu taşınan iskelelerin Konak ile Karşıyaka olduğuna dikkat çeken Arslan, "Toplu taşımada deniz taşımacılığının payının düşük olduğu söylemi gerçeği yansıtmıyor. Arabalı vapurda bu senenin ilk altı ayında yüzde 5.30'luk bir azalma var. Doğru açıdan baktığınız zaman İzmir, deniz ulaşımında dünyanın birçok şehriyle yarışabilecek bir şehir.

Sefer gerçekleştirme oranında yüzde 99.48 oranıyla altıncı sıradayız. Planlı seferlerimizden yüzde 99.48'i gerçekleştirilmiş durumda. Senede 72 bin 780 sefer yapıyoruz. Dünyada en fazla seferi olan 6'ncı şehiriz. Toplam yaptığımız mesafe de 385.878 deniz mili. Bergama ile Körfez seferleri yapma uğraşı içindeyiz. En fazla yolcu taşıdığımız iskeleler ise yüzde 30 ile Konak, yüzde 25 ile Karşıyaka" ifadelerini kullandı.

Halk deniz yolcuğuna alıştı

Önceki aylarda ihalesi yapılan feribotların 2020'de filoya ekleneceğini aktaran Arslan, şöyle konuştu: Arabalı vapur sayımız üçe düşecek ancak Kasım 2020'de iki adet arabalı vapurumuz gelecek. Sayımız beşe ulaştığı andan itibaren Üçkuyular- Bostanlı arasında sefer saatimiz olmayacak ve doldur boşalt sistemiyle çalışmaya başlayacağız. Böylelikle hiç beklemeden karşıya geçmek mümkün olacak. Dört tane ilave gemi kiralıyoruz çünkü mevcut gemi sayımız yetmiyor. Toplam 24 gemilik bir operasyon yürütüyoruz.

8 tane körfez içinde sürekli hattımız var. İzmir'de taşıdığımız yolcunun yüzde 40'ını Karşıyaka- Konak hattında taşıyoruz. Buraları iki tane iş merkezinin olduğu ve nüfusun yoğun olduğu yerler. Deniz yolculuğunda halkın alışması oldukça önemli. Son 10 yılda İZBAN'ın açılmasıyla birlikte yüzde 15 yolcu kaybettik. 2014- 2017 yılları arasında yeni gemilerin alınmasıyla birlikte 14 milyon 500 bin yolcu taşıdık. Geçen sene yolcu sayımızı yüzde 20 arttırarak 16 milyon 300 bin sayısına ulaştık. Geçen yıldan itibaren temmuz ayında taşıdığımız yolcu sayısı en yüksek yolcu sayısı oldu. Önceki yıllarda en düşük yolcu sayısını bu aylarda yaşıyorduk. Bu insanların tatile gitmediği anlamına geliyor, aynı zamanda turist de alıyoruz.

Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk ise Nijerya açıklarında silahlı kişiler, Türk gemisi Paksoy-1'e yapılan saldırı sonrası 10 tane denizcinin alıkonulduğunu hatırlatarak, "Hala onları kurtarma çalışması devam ediyor. Tahmin ettiğim kadarıyla herhalde konuyu çözmeye çalışıyorlar. Mümkün olduğunca kısa sürede denizcilerimiz gemilerine geri dönerler. Gemi güvenli bir limanda bekliyor şu an." ifadelerini kullandı.