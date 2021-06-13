REKOR ONDA!
REKOR ONDA!
0
ALTAY ADINI ORAYA YAZDIRDI
ALTAY ADINI ORAYA YAZDIRDI
0
HİÇBİR YIKANMAYI KAÇIRMIYOR!
HİÇBİR YIKANMAYI KAÇIRMIYOR!
0
TEPKİ TOPLAYAN PAYLAŞIM!
TEPKİ TOPLAYAN PAYLAŞIM!
0

İzmir dünyanın ilk Cittaslow Metropolü oldu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir'i “Cittaslow Metropol” unvanına kavuşturma hedefi başarıya ulaştı. İzmir, Cittaslow 2021 Genel Kurulu’nda dünyanın ilk Cittaslow Metropol pilot kenti ilan edildi. Başkan Soyer, “Cittaslow Metropol sadece kentin fiziksel yapısını değiştirmeyi değil topluma da dokunmayı içeren uzun bir yolculuk” dedi

İzmir dünyanın ilk Cittaslow Metropolü oldu
13 Haziran 2021 Pazar 08:57

İzmir dünyanın ilk Cittaslow Metropol pilot kenti unvanını kazandı. Cittaslow Metropol kavramını ortaya atan ve İzmir’i bu unvanla buluşturmak için çalışmalar yürüten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer mutluluğunu dile getirerek  “Cittaslow Metropol sadece kentin fiziksel yapısını değiştirmeyi değil topluma da dokunmayı içeren uzun bir yolculuk” dedi.

Cittaslow 2021 Genel Kurulu bugün 30 ülkeden 276 kentin belediye başkanının katılımıyla çevrim içi yapıldı. Başkan Tunç Soyer Genel Kurul’a, aralarındaki işbirliğini geliştirmek üzere gittiği  İzmir’in kardeş şehri Ardahan’dan katıldı. Başkan Soyer, Covid-19 salgınının pek çok şeyi değiştirdiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

 “Sokağa çıkma kısıtlamaları sürecinde karantinada evlerimizde otururken, birçok kişi neden daha çok yeşil alanımız yok, ne zaman arabalara bu kadar bağımlı olduk, neden sokaklarımızda daha çok yürünebilir alana sahip değiliz sorularını daha çok sormaya başladı. Covid-19 salgını, geçen sene başladığımız Cittaslow Metropol çalışmalarına daha da önem vermemize neden oldu. Büyükşehirlerde daha iyi bir yaşamı nasıl sağlarız sorusuna İzmir’den 60 paydaşımızla ve uluslararası çalışma grubumuzla cevap aradık. Biz bu bir yıllık süreçte Cittaslow Metropol pilot kenti olarak paydaşlarımızla, toplum katılımıyla geliştireceğimiz projelerimizi hayata geçireceğiz. İzmir’den başlayan bu yeni sürdürülebilir kent modelinin önümüzdeki yıllarda dünyanın farklı noktalarındaki büyükşehirlerde de uygulanacağını görecek olmamız bizi çok heyecanlandırıyor. Covid-19 salgını yaşam tarzımızın ve kentlerimizin artık değişmesi gerektiğini çok net bir şekilde gösterdi. Kendi kendine yeten, üreten, insan ilişkilerinin ön planda olduğu Cittaslow felsefesinin kentlerdeki bu değişimin odağında olacağına inanıyorum.”

Ortak akıl


İzmir bir yılı aşkın bir süredir sivil toplum temsilcileri, akademisyenler, uzmanlar ve kanaat önderleri ile İzmir'de başlayacak ve bütün dünyada uygulanabilecek bir büyükşehir yönetim modeli oluşturmak için Cittaslow Metropol projesi üzerinde çalışıyor. Proje kapsamında dünyadaki kent ve iyi yaşam perspektifleri analiz edilerek “yavaş yaşam” felsefesiyle bir araya getirildi. Cittaslow Metropol kent modeli insan odaklı, kentin değerlerini koruyan, sürdürülebilir, yüksek yaşam kalitesini hedefliyor.

Altı ana tema


Cittaslow Metropol modelinin “Toplum”, “Kentsel direnç”, “Herkes için Gıda”, “İyi Yönetişim”, “Hareketlilik” ve “Cittaslow Mahalleleri” olmak üzere 6 ana teması var. Bu temalar altında çeşitli kriterler belirlendi. Bu kriterler kapsamında İzmir'de bir yıl süresince projeler geliştirilecek ve uygulanacak.

Etiketler; #izmir #izmir dünyada ilk
Önceki Haber
Yaya geçidinde acı ölüm!
Sonraki Haber
Bayraktar: Her yıl Kıbrıs kadar toprağı kaybediyoruz!
İzmir'de meslek odaları depremzedeler için 115 konut yapacak
İzmir'de meslek odaları depremzedeler için 115 konut yapacak
0
Başkan Soyer Kars'ta: El ele vererek kurtulacağız
Başkan Soyer Kars'ta: El ele vererek kurtulacağız
0
İzmir'deki o apartman göz göre göre yıkılmış!
İzmir'deki o apartman göz göre göre yıkılmış!
0
İzmir'de 5 spor tesisi yenilendi
İzmir'de 5 spor tesisi yenilendi
0
Linda hiçbir yıkamayı kaçırmıyor!
Linda hiçbir yıkamayı kaçırmıyor!
0
TÜBİTAK Başkanı'ndan müsilaj açıklaması: Ege de risk altında!
TÜBİTAK Başkanı'ndan müsilaj açıklaması: Ege de risk altında!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.