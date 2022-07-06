İzmir'e 7 portatif havuz birden

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in sporda fırsat eşitliği ilkesi kapsamında arka mahallelere açılan portatif havuz sayısı artıyor. Geçen yıl üç portatif havuzda eğitim veren Büyükşehir Belediyesi, bu kez yedi havuz birden kurdu. Konak, Bornova, Beydağ, Menemen, Kiraz ve Çiğli’deki havuzlarda yüzme eğitimleri başladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in sporu kentin tamamına yayma hedefi doğrultusunda bu yıl dezavantajlı mahallelerde 7 portatif havuz birden açıldı. Konak’ta Pazaryeri ve Kadifekale, Bornova’da Meriç, Çiğli’de Yakakent, Beydağ’da Leylak, Menemen’de İsmet İnönü ve Kiraz’da Yeni mahallelerindeki havuzlarda eğitimler başladı.

Başkan Tunç Soyer “Şehrimizdeki her çocuğun sporla iç içe büyüyebilmesi için çalışıyoruz. Bu yıl sayısını 7'ye çıkardığımız portatif havuzlar ile kısıtlı imkanlara sahip çocuklarımız eğlenirken yüzme öğrenecek, beden sağlıkları gelişecek” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge ise “Tunç Başkanımızın bizden özellikle istediği havuz sayısının arttırılmasıydı. Kış boyunca portatif havuzların merkez dışı ilçelerde de kurulmasıyla ilgili çalışmalar yaptık. Bu yaz toplam 7 havuzda yaklaşık 10 bin çocuğumuza yüzme eğitimi vermiş olacağız” ifadelerini kullandı.

“Öğrenmeye başladılar”

Beydağ’da açılan portatif havuzda eğitmenlik yapan Yasin Gezgen, bu iş için gönüllü olduğunu belirterek “Çocuklara yüzmeyi öğretmek ve sevdirmek için çalışıyoruz. Öğrencilerimiz de çok istekli ve öğrenmeye başladılar. Kayıtlarımız hala devam ediyor. İlerleyen yıllarda yeni şampiyonların çıkması için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Portatif havuz projesi aileleri de mutlu etti. Çocuğunu havuza getiren Mehmet Yılmaz, “Havuzdan çok memnunuz. Belediyemize teşekkür ederiz” diye konuştu. Bircan Yalçın ise “Çocuklarımız için çok iyi oldu, mutluyuz” dedi. Nazan Değirmenci de daha önce böyle bir hizmet olmadığını belirterek şöyle konuştu: “Çok güzel bir duygu. Çocuklar için bir farklılık oldu. Denize gidemediğimiz zamanlar oluyordu. Tunç Başkanımıza çok teşekkürler. Daha ne olsun.”

6-13 yaş arası çocuklara yüzme eğitimi veriliyor

Portatif havuzlarda iki ay boyunca 6 ile 13 yaş arasındaki çocuklara yüzme eğitimi verilecek. Projeyle çocukların eğlenceli vakit geçirmesi, özgüven ve yaşama sevinçlerinin artması, aynı zamanda bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimine katkıda bulunulması hedefleniyor.