İzmir'e Afrika’dan ziyaret

Gana'nın Tamale Büyükşehir Belediye Başkanı İddrisu Musah ve beraberindeki heyet, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Görüşmede Afrika ile İzmir ilişkilerinde olası fırsatlar konuşuldu.

Afrika Ticaret Merkezi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Gana'nın Tamale kenti Büyükşehir Belediye Başkanı İddrisu Musaf İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Gana Zongo Bölgesi Bakanlığı Operasyonlar Yöneticisi İbrahim Issah, Afrika Ticaret Merkezi Afrimeks CEO'su Kristina Özkan ve Afrika Ticaret Merkezi Başkanı ve Gana Ticaret Merkezi Türkiye temsilcisi Süha Özkan'dan oluşan heyeti, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Suat Çağlayan karşıladı.

İzmir - Tamale arası işbirliğinin geliştirilmesi için ziyarette bulunan Gana Büyükşehir Belediye Başkanı İddrisu Musaf, Tamale'nin Gana'da önemli bir şehir olduğunu, karşılıklı iletişimin güçlendirilebileceğini belirterek özellikle eğitim alanında işbirliği yapılabileceğini söyledi. Afrika Ticaret Merkezi Başkanı Süha Özkan ise 2007 yılından beri Afrika'yla Türkiye arasında köprü olmaya çalıştıklarından bahsederek, bu konuda İzmir'in ön plana çıkabileceğini söyledi. Görüşme sonunda Tamale Büyükşehir Belediye Başkanı İddrisu Musah'a İzmir'in tarihi sembolü saat kulesi işlemeli plaket hediye edildi.