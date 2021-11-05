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İzmir'e bir gübre tesisi daha! Türkiye'nin en büyüğü olacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi budama, park bahçe, çim gibi bitkisel atıkları organik gübreye dönüştürerek ekonomiye kazandırıyor. Çiğli Harmandalı’da kurulan katı organik gübre tesisinin ardından Bornova Işıklar Mahallesi’nde kurulacak tesisin de ihale süreci tamamlandı

İzmir'e bir gübre tesisi daha! Türkiye'nin en büyüğü olacak
05 Kasım 2021 Cuma 10:41

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in atıkların hammadde olarak değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması politikası doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'ye örnek olacak çevre projelerine imza atmayı sürdürüyor. Çiğli Harmandalı Düzenli Depolama ve Enerji Üretim Tesisi’nde budama, park bahçe, çim gibi bitkisel atıkları organik gübreye dönüştürmek için tesis kuran İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Işıklar Mahallesi’nde daha geniş kapasiteli katı organik gübre tesisi kurmak için ihaleye çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu’nda düzenlenen kapalı teklif usulü ihaleye İZDOĞA İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Korunması İyileştirilmesi Müşavirlik ve Proje Hizmetleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile Biosun Ödemiş Katı Atık İşleme Enerji ve Çevre Sanayi Ticaret A.Ş. ortak girişimi katıldı. Girişim, tesisi bir yıl içinde kuracak ve ardından 10 yıl boyunca Büyükşehir Belediyesi’ne yıllık 190 bin lira kira vererek işletecek.

Hem ekonomiye hem çevreye katkı


Katı organik gübre tesisi, biyoreaktör sistemleri ile 24 saat esasına dayalı olarak organik gübrenin üretileceği bir tesis olacak. Hallerden, park, site, apartman ve bahçelerden çıkan bitkisel atıklar bu tesiste organik gübreye dönüşecek. Böylelikle atıkların yarattığı çevre kirliliği ile haşere üreme problemlerinin de önüne geçilmiş olacak. Tesisten çıkan organik gübreler kent genelinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin peyzaj uygulamalarında ve tarımda kullanılacak. Doğayı kirleten kimyasal gübrelerin yerini organik gübre alacak ve ürün verimi artacak. Tesis, Başkan Soyer'in İzmir Tarımı vizyonu doğrultusunda, tarımsal üretimin güçlendirilmesi hedefinde de önemli bir rol üstleniyor.

Günde 30 ton gübre üretilecek


Türkiye’nin en büyük kapasiteli organik gübre tesisinden günde 30 ton organik gübre elde edilecek. Mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait 7 bin 535 metrekarelik alanda kurulacak tesiste ürün kabul alanı, ayrıştırma, parçalama, öğütme ve karıştırmanın yapılacağı ön işlem ünitesi, biyolojik bozunmayı sağlayan biyoreaktör sistemleri, eleme-soğutma ve nihai ürün stok alanı yer alacak. Bitkisel atıklar tamamen kapalı reaktör sistemlerinde işlenecek ve 24 saat içinde paketli organik gübreye dönüşecek.  Herhangi bir koku sorunu olmayacak ve çevre kirliliği oluşmayacak. Tarımda organik gübre kullanımı toprağın yapısını iyileştirdiği, havalanmasını sağladığı için tercih ediliyor. Ayrıca topraktaki toksinleri nötralize ettiği, pH dengesini düzenlediği, büyümeyi hızlandırdığı, bitkileri güçlendirdiği ve kimyasal gübre gereksinimini azalttığı da biliniyor.

Etiketler; #izmir #izmir gübre tesisi #tunç soyer #bornova gübre tesisi
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