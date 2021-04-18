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İzmir'e çamur yağdı!

İzmir'de, rüzgarın Kuzey Afrika'dan taşıdığı tozlar, yağmurla birlikte çamur olarak yağdı. Kısıtlamadan muaf olan sürücüler, çamurla kaplanan otomobillerini oto yıkamaların kapalı olması nedeniyle kendileri temizlemek zorunda kaldı

İzmir'e çamur yağdı!
18 Nisan 2021 Pazar 14:31

Kuzey Afrika'dan esen rüzgarla taşınan toz, İzmir'i de etkiledi. İzmir'e dün gece bölgesel hafif sağanak ve çamur yağdı. İzmirliler sabah otomobillerinin üzerini çamurla kaplandığını gördü.   Kısıtlamadan muaf kimi sürücüler araçlarını kendi imkanları ile temizlerken, kimileri ise yağışlı havanın devam edecek olması nedeniyle beklemeyi tercih etti.

'ÇAMURDAN ÖNÜMÜ GÖREMEDİM'

Otomobilini temizleyen Özcan Demirci (35), aracına bindiğinde çamurdan önünü göremediğini söyledi. Demirci, "Arabayı akşam temizletmiştik ancak sabah uyandığımda berbat durumdaydı. Arabaya bindiğimde çamurdan önümü göremiyordum. Ön camı silerek gideceğim yere kadar bu şekilde idare ettim. Az önce suyla yıkadım ancak çözüm olmadı. Sabunla yıkayacağım. Ancak yağışlar devam edeceği için boşa uğraşmış olacağız" dedi.

'BÖYLE ARAÇ KULLANMAK ÇOK ZOR'

Toz birikintisi nedeniyle araçta görüş açısının çok aşağılara indiğini belirten Arif Işık (47) ise "Son günlerdeki yağmurlu havalar nedeniyle araçlarımız perişan halde. Otomobilimi dün yıkadım ancak sabah kalktığımda yağan çamur nedeniyle yine kirlenmişti. O nedenle bugün tekrar yıkamayı düşünmüyorum. Yağmurlu havanın tamamen geçmesini bekleyeceğim. Bu şekilde, kirli olarak araç kullanmak da zor oluyor. Normal su tutmayla çamurlar çıkmıyor. Sabun veya cila kullanmanız gerekiyor. Kısıtlama nedeniyle oto -yıkamalar da kapalı olduğu için kendimiz yıkamak zorundayız" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #çamur #çamur yağdı #izmir toz
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