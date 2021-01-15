İzmir'e de kar yağdı

İzmir de kardan nasibinin aldı. İzmir'in yüksek kesimleri yılın ilk karı ile buluştu
Beklenen kar yağışı geldi. İzmir'in yüksek kesimleri olan Gölcük Yaylası ve Bozdağ'a da kar yağdı
Türkiye'yi etkisi alan kardan İzmir de nasibini aldı. İzmir'in yüksek kesimleri olan Gölcük Yaylası ve Bozdağ beyaza büründü.
Ödemiş Belediyesi, kar nedeniyle yollarda kar küreme çalışması yaptı.
Kış mevsimi kendisini hissettirmeye başladı. Türkiye'yi etkisi altına alan kar İzmir Bozdağlar ve Aydın Dağları'nı da beyaza boyadı. Yolların karla dolması ile Ödemiş Belediyesi de karla mücadele çalışması başlatarak, yollarda küreme çalışması yaptı.
Gece boyunca etkili olan mevsimin ilk kar yağışı ile birlikte Bozdağlar ve Aydın Dağları’ndaki mahalleler güne beyaz örtüyle başladı. Ödemiş Belediyesi, Bozdağlar ve Aydın Dağları üzerindeki mahallelerde kar yağışı ve buzlanma gibi durumlarda etkin ve hızlı müdahale için teyakkuza geçti. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yağışın yoğun şekilde etkili olduğu Gölcük Yaylası ve Bozdağ Mahallesi’nde bağlantı yollarında ve mahalle içi yollarda kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.
Kriz Masası görevde
Olumsuz hava koşullarının oluşturabileceği mağduriyetleri en aza indirmek üzere çalışmalarına devam eden Ödemiş Belediyesi Kriz Masası’na 0232 544 9097 numaralı telefondan 7 gün 24 saat yardım çağrıları iletilebiliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimleriyle koordineli şekilde çalışacak Kriz Masası, soğuk kış günlerinde sokakta kalan vatandaşlar için de göreve hazır olacak. Vatandaşlar, yardım çağrılarını belediyenin sosyal medya hesaplarından da iletebilecek.
Kış mevsimi öncesi iş makinelerini kar mücadelesine hazırlayan Ödemiş Belediyesi, Destek Hizmet Birimleri Şantiyesi’nde ve Gölcük (Zeytinlik) Şantiyesi’nde tuz depolaması yaptı. Buzlanmaya karşı tuzlama faaliyetleri de düzenli olarak sürdürülecek.
Başkan Eriş: “Ekiplerimiz sahada, herhangi bir olumsuzluk yok”
Ödemiş Belediyesi’nin kış mücadelesine hazır olduğunu belirten Belediye Başkanı Mehmet Eriş, “Bölgemizin özlemle beklediği kar yağışları bugün itibariyle etkili oldu. İzmir’in çatısı konumundaki Bozdağ ve Aydın Dağları’nda kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Bu güzelliğin bölgemiz adına bereket getirmesini dilerken bir yandan da hayatın olumsuz etkilenmemesi için ekiplerimiz alarma geçti. İlk etapta kar yağışının yoğun şekilde etkili olduğu Gölcük Yaylası’nda ve Bozdağ Mahallemizde ekiplerimiz ve iş makinelerimiz sahada. Kriz Masamız da vatandaşlarımızdan gelecek yardım çağrılarına göre ekiplerimizle sürekli iletişim halinde. Şu ana dek herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Dağlık kesimlerdeki yolları kullanan sürücülerimiz kış lastiği ve zincir kullanımına dikkat etsinler. Yaylalarımızda kartpostalları andıran güzellikte görüntüler var. Bu güzellikler en iyi şekilde yaşansın diye ekiplerimiz sahada. Bol, bereketli ve afetsiz yağışlarla kuraklığın geride kalmasını diliyoruz” dedi.