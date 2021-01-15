İzmir'e de kar yağdı

İzmir de kardan nasibinin aldı. İzmir'in yüksek kesimleri yılın ilk karı ile buluştu

Beklenen kar yağışı geldi. İzmir'in yüksek kesimleri olan Gölcük Yaylası ve Bozdağ'a da kar yağdı

Türkiye'yi etkisi alan kardan İzmir de nasibini aldı. İzmir'in yüksek kesimleri olan Gölcük Yaylası ve Bozdağ beyaza büründü.

Ödemiş Belediyesi, kar nedeniyle yollarda kar küreme çalışması yaptı.

Kış mevsimi kendisini hissettirmeye başladı. Türkiye'yi etkisi altına alan kar İzmir Bozdağlar ve Aydın Dağları'nı da beyaza boyadı. Yolların karla dolması ile Ödemiş Belediyesi de karla mücadele çalışması başlatarak, yollarda küreme çalışması yaptı.

Gece boyunca etkili olan mevsimin ilk kar yağışı ile birlikte Bozdağlar ve Aydın Dağları’ndaki mahalleler güne beyaz örtüyle başladı. Ödemiş Belediyesi, Bozdağlar ve Aydın Dağları üzerindeki mahallelerde kar yağışı ve buzlanma gibi durumlarda etkin ve hızlı müdahale için teyakkuza geçti. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yağışın yoğun şekilde etkili olduğu Gölcük Yaylası ve Bozdağ Mahallesi’nde bağlantı yollarında ve mahalle içi yollarda kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.