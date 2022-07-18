İzmir'e gelmesi tartışma yaratan gemi ile ilgili Bakan Kurum'dan açıklama

İzmir Aliağa'da söküleceği söylenen ve taşıdığı asbest nedeni ile tartışmalara neden olan Brezilya gemisi ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklama yaptı. Gemide 9 ton asbest olduğunu belirten Kurum, "Gemi Türkiye’ye gelmeden önce uluslararası kontrolden geçiyor. Ve sonuç uygun çıktı." dedi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge'ye konuştu . Kurum, "Gemi uzun süre beklediği için iddialar üzerine biz uluslararası uzmanlara ayrıca incelettik. Basel Sözleşmesi’ne göre riskli bir durum tespit edilmedi. Böyle bir geminin sökümünü dünyada yalnız iki ülke yapabiliyor. Hindistan ve Türkiye’de Aliağa... Karar uluslararası hukuka göre alındı. AB Gemi Geri Dönüşüm Tüzüğü kapsamında uygun bulunarak tüm yükümlülükleri yerine getirdi. Gemi Türk karasularına girdiğinde ayrıca biz de kontrol edeceğiz. Ters bir durum olursa geri göndereceğiz...” ifadesini kullandı.

“En son kontrolde normalden fazla asbest tespit edilirse?” sorusuna Bakan Kurum şu yanıtı verdi:

“Vatandaşlarımız müsterih olsun. Çevreye aykırı, denizlerimize zarar verecek, insanlarımızı riske atacak hiçbir şeye izin vermeyiz. Bugüne kadar da vermedik.”