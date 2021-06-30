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İzmir'e ikinci kadın sığınma evi!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kadın dostu kent vizyonu doğrultusunda ikinci sığınma evi hizmete açıldı. Başkan Tunç Soyer, “Toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde eril ve cinsiyetçi anlayışa karşı durmakla yükümlüyüz. Kadının kendisini daha güçlü kılması için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi

İzmir'e ikinci kadın sığınma evi!
30 Haziran 2021 Çarşamba 13:41

Kadına karşı şiddetle mücadelede koruyucu, önleyici çalışmalarla beraber farkındalık etkinlikleri yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, ikinci kadın sığınma evini hizmete açtı. Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet verecek engelli erişimine uygun üç katlı binada kadın ve çocukların kalabilecekleri 24 yataklı 11 oda bulunuyor. Binada idari ofislerin yanı sıra etkinlik odası, kreş, yemekhane, mutfak, çamaşır odası, revir ve oyun parkı, görüşme odası ve toplantı odası da yer alıyor.

Sağlık ve sosyal danışmanlık hizmeti de var

Her türlü fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddete karşı, ayrımcılığa uğramış veya uğrama riski taşıyan, can güvenliği sorunu yaşayıp sığınma ihtiyacı olan kadınlara ve beraberindeki çocuklara güvenli bir ortam sunan sığınma evinde psikolojik, hukuki, sağlık ve sosyal danışmanlık hizmeti de veriliyor. Sığınma evinde meslek edindirme kurslarına yönlendirilerek iş arama süreçlerine destek olunan kadınlar için farkındalık ve güçlendirme çalışmaları da yapılıyor. Geçici maddi yardım, hastane işlemleri, adli işlemler, Sosyal Güvenlik Kurum işlemleri, hijyen ve Covid 19 eğitimi gibi bilgilendirici kurslar, çocukların okul kayıtları gibi destek hizmetleri de sığınma evindeki yetkin personel ile sağlanıyor.

“Kadınlar için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Kadına yönelik şiddet hepimizin kanayan yarası. Karşı karşıya olduğumuz bu ürkütücü tablo, ayrımcı ve kutuplaştırıcı bir zihniyetle beraber kadına yönelik şiddetle mücadelenin yetersiz kalmasından ileri geliyor. Bu nedenle toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde eril ve cinsiyetçi anlayışa karşı durmakla yükümlüyüz. Biz kadının kendisini daha güçlü kılması için var gücümüzle çalışıyoruz. Örnekköy’de hizmete aldığımız ANAHTAR Kadın Çalışmaları Bütüncül Hizmet Merkezi’nden Meslek Fabrikamızda verdiğimiz istihdam odaklı eğitimlere, Büyükşehir kadrolarında yaptığımız pozitif ayrımcılıktan kadın üreticilere yönelik desteklerimize kadar her alanda kadını görünür kılmak ve ekonomik olarak güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Etiketler; #izmir #izmir kadın sığınma evi #izmir büyükşehir #kadın sığınma #tunç soyer
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